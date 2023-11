FC Bayern München: Thomas Tuchel overzicht van 1. FC Köln auf Wechsel – FCB-Trainer uitleg Nieuws

„Ik ben sindsdien niet meer gelukkig geweest, maar ik heb zonder vertraging wedstrijden op de bank gespeeld, ook al waren we blij om te spelen“, het is duidelijk dat er 50 jaar zijn verstreken. „Het is een volledige controle.“

Leicht ist Tuchel diese Entscheidung jedenfalls nicht gevallen. Verdiep je in het feit dat Serge Gnabry, Thomas Müller, Raphaël Guerreiro en Mathys Tel adäquaten Ersatz auf der Bank, der in Keulen ervoor konden zorgen dat de Vorentscheidung hätte werd geregeld. „Spelers die het ook verdienen om te spelen, beginnen“, aldus Tuchel.

„Ik waardeer de hele tijd dat degenen die Thomas of Feld niet konden ontvangen, ziek werden van Mathys, die Rapha niet een paar minuten kon ontvangen“, gaf Tuchel een Einblick in zijn Gedankenwelt.

Letzten Ends heeft de Bayern-coach de moed gegeven en de wedstrijden gespeeld voor zijn scheiding. „Ik hou niet van de Rhythmus, maar ik begrijp het niet. Ik heb ook een bisschen met mijn eigen ideeën en mijn ideeën.“

Bei seinen Schützlingen habe sich Tuchel is nog steeds schuldig: „Feit is dat er in mijn gedachten een definitieve straf bestaat voor een gedachte – als ik die heb gezien, is het een grote zaak, dat is geen kwestie. Aber heb ik niet iets gedaan. Zelfs als je geen informatie hebt, is dat wat we eten.‘

Tuchel spreekt breder

Het zicht op jedweden Wechsel heeft een sterk contrast met de Tuchels-kritische kritiek op de overbelastende seiner Spieler. Tijdens de persconferentie tijdens de Donnerstag zal de huidige BVB Trainer weliswaar niet gepaard gaan met emotionele reacties tijdens de brandtoespraak en speech, maar dit zal allemaal helpen bij de fysieke grenzen.

Na de abgelaufenen Länderspielpause hätten auch die jeweiligen Nationaltrainer das Feedback gegeben, „dat is Jungs müde sindsdien. Dat is mentale müde, dat is emotionele müde, dat is fysieke müde“, aldus Tuchel.

Tijdens de reis was Alphonso Davies tijdens zijn verblijf bij Bayern gestrest vanwege „het risico dat het niet zou eindigen“ en hij keek uit naar de ervaring van de Canadian Nationals.

Bayern-Stars am Limit: Tuchel stopt Fire-toespraak

Tuchel wie inst van Gaal – Goretzka versteht’s

We zullen er trots op zijn Keulen in de toekomst opnieuw te bezoeken – en als de eerste Bayern-Trainer sinds december 2010.

Am 16. Spieltag der Saison 2010/11 zog de Startelf vom damigen FCB-Coach Louis van Gaal naar 3:0-Sieg über den FC St. Pauli ebenso durch. De letzte Verein, der in een Bundesliga-Spiel auf jeglichen Wechsel-overzicht, oorlog tegen Bayer Leverkusen in maart 2021 tot 1:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach.

Mittelfeldspieler Leon Goretzka werkt aan de ongewöhnliche Vorgehen seines Coaches als gefertigt – trotz of „extreme schwierigen“ Bedingungen angesichts der Reisestrapazen der zurückliegenden Länderspielpause.

„Het is een kwestie van bisschen, daarom hebben we geen problemen, we zijn er ook blij mee“, zei Goretzka Hervor. „Wij zullen blijven leven tot ons einde.“