Der FC Bayern München hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Mathys Tel in sozialen Netzwerken „aufs Schärfste“ verurteilt. „Wer so ekelhaft rassistische Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern“, schrieb der Rekordmeister am Sonntagabend in einem Statement: „Mathys, wir stehen hinter dir und du hast unsere volle Unterstützung!“

Der 18-jährige Franzose Tel war nach dem 0:3 der Bayern im Supercup gegen RB Leipzig am Samstagabend im Internet rassistisch angegriffen worden. Die Kommentare, die der FCB in seiner Nachricht als „unmenschlich“ bezeichnete, waren daraufhin unter seinem letzten Beitrag auf Instagram nicht mehr sichtbar und die Kommentarfunktion wurde deaktiviert.

Es war nicht der einzige Rassismusvorfall an diesem Wochenende: Der DFB gab am Sonntag bekannt, Ermittlungen aufgenommen zu haben, nachdem Julian Green von der SpVgg Greuther Fürth während des Pokalspiels beim Halleschen FC rassistisch beleidigt worden sein soll. „Der DFB duldet grundsätzlich keinen Rassismus und keine Menschenfeindlichkeit auf seinen Spielfeldern!“ Es gibt null Toleranz. „Dementsprechend wird der Kontrollausschuss eingreifen und die Vorgänge prüfen“, kündigte Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Gremiums, an.