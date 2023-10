Für den FC Bayern hat der 3:1-Sieg gegen Mainz 05 einen schlechten Beigeschmack. Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul bangen die Münchner um den Einsatz von Nationalspieler Leon Goretzka. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wurde am Samstagabend in der 75. Minute des Bundesligaspiels ausgewechselt, nachdem er sich eine Handverletzung zugezogen hatte. Ob er sich einen Fingerbruch oder eine andere Verletzung zuzog, war zunächst unklar. „Wir hoffen, dass die Handverletzung nicht so schlimm ist“sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel.

Während des Länderspiels gegen Mexiko zog sich Goretzka eine Knöchelverletzung zu, konnte aber dennoch in Mainz spielen und gehörte zu den Besten seiner Mannschaft. Er bereitete das 2:0 von Harry Kane vor und erzielte das 3:1 selbst. „Leon hat gegen den SC Freiburg und auch jetzt wieder sehr gut gespielt“, sagte Tuchel, der einige Verletzungssorgen hat.

Dennoch stellte der 50-Jährige klar: „Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht leisten.“ Jetzt ist es an der Zeit, alles zusammenzuhalten, was wir haben. Wir nutzen alle Ressourcen und vertrauen den Leuten, die wir haben. Wir sind von der Qualität vollkommen überzeugt.“ Jetzt gehe es darum, „Regeneration, Regeneration, Regeneration auf höchstem Niveau anzubieten und dann heißt es in Istanbul wieder: Holen Sie sich den Speck“, sagte Tuchel ehrgeizig.

Upamecano und Gnabry fallen aus, Guerreiro und Mazraoui sind fraglich

Dayot Upamecano und Serge Gnabry fallen laut Cheftrainer definitiv aus für das Auswärtsspiel in Istanbul. Für Raphael Guerreiro und Noussair Mazroui werde es „sehr eng“ werden.