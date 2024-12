Die Liste der Verletzten von Vincent Kompany (38) wird immer länger!

Bayern -Star Kingsley Coman war am Samstag dabei 4:2 gegen Heidenheim wurde in der 71. Minute eingewechselt. Nur 21 Minuten später musste der Franzose erneut raus. Mit gesenktem Kopf betrat der Flügelflitzer in Begleitung von Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne (46) die Kabine.

Kurz nach dem Schlusspfiff Bundesliga-Duelle, die Bayern haben schon Angst vor einer Muskelverletzung!

Tolle EckvariantePlötzlich ist Upamecano VOLLSTÄNDIG frei Quelle: Bild

Einen Tag später gab es Gewissheit: Der deutsche Rekordmeister verkündete die Diagnose nach ausführlichen Untersuchungen durch die Ärzte an der Säbener Straße.

Bitter: Coman hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen!

Alphonso Davies verletzte sich gegen Heidenheim Foto: WITTERS

Nach BILD-Informationen fällt der Champions-League-Held von Lissabon 2020 nun bis Jahresende aus.

UND: Auch Alphonso Davies ist verletzt. Außerdem Muskelfaserriss, wie der Verein heute Morgen mitteilte. Auch sportlich ist das Jahr für ihn vorbei.

Somit können Coman und Davies am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video und Liveticker bei BILD.de) nicht dabei sein. Champions League auf Schalke gegen Donezk, dann in der Liga Mainz (14. Dezember) und zu Hause gegen RB Leipzig (20. Dezember).

Coman und Davies stehen beim FC Bayern auf Platz 9 und 10 der Verletztenliste!

Die Rückenmuskulatur von Bayern-Star Thomas Müller ist am Samstag geschlossen Foto: Philippe Ruiz

Bei Thomas Müller (35.) kehrte Heidenheim bei einem Fallrückzieher zu Beginn der zweiten Halbzeit den Rücken. Der Original-Bayer: „Die Landung war etwas hart und dann haben sich die Muskeln im Rücken etwas verspannt.“

Aber Müller hat Hoffnung, am Dienstag spielen zu können. Er sagt: „Das nehme ich an! Doch nach der Halbzeit merkte ich, dass die Bewegungen nicht mehr ganz so flüssig waren. Dann war es klüger, dort Platz zu schaffen.“

Fraglich sind die Einsätze von Mathys Tel (19/krank), Serge Gnabry (28/Knieprobleme) und Kapitän gegen Donezk Manuel Neuer (38/Rippenschmerzen).

Sportdirektor Max Eberl (51) über Neuer: „Tatsächlich müssen wir jetzt von Tag zu Tag schauen. Das ist relativ schmerzhaft – vor allem natürlich für den Torwart. Was den Brustkorb betrifft, ist das nicht so einfach.“

Im DFB-Pokal gegen Leverkusen räumte Manuel Neuer seinen Gegenspieler Jeremie Frimpong (r.) ab – dafür kassierte er eine Rote Karte und anschließende Rippenprobleme Foto: Dennis Brosda

Fehlt definitiv noch Harry Kane (31/Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel) João Palhinha (29/Bänderriss im rechten Adduktorenbereich), Josip Stanisic (24/Außenbandriss im rechten Knie) und Hiroki Ito (25/zweite Operation nach Mittelfußbruch vor Saisonbeginn).

Jetzt kommen Coman und Davies zu uns!