FC Bayern gegen Union erst 2024

Die Terminplanung spielt vor allem dem FC Bayern in die Karten. Thomas Tuchel brachte schließlich den Plan auf den Weg, zwischen dem Rückrundenstart gegen Hoffenheim (12. Januar) und dem darauffolgenden Spiel gegen Bremen (21. Januar) für ein kurzes Trainingslager in den Süden zu fliegen. Das Spiel gegen Union Berlin wird somit zwischen dem 18. und 19. Spieltag stattfinden.

Für Union Berlin ist der Nachholtermin wohl zweitrangig. Für die Iron Men wird es voraussichtlich keine englischen Wochen mit Pokalwettbewerben mehr geben. Union ist raus aus dem DFB-Pokal und rein Um noch eine Chance zu haben, wäre ein Sieg gegen Real nötig überwintern zu können.

Für beide Mannschaften wäre es wahrscheinlich am angenehmsten gewesen, das Spiel später in dieser Woche auszutragen. Dies ist jedoch laut Regelwerk nicht zulässig, da währenddessen keine Bundesligaspiele stattfinden – Spieltage können stattfinden, auch wenn beide Betroffenen nicht mehr am Wettbewerb beteiligt sind.