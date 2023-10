Der FC Bayern will nach der Länderspielpause Schritt für Schritt an die Tabellenspitze der Bundesliga zurückkehren. Die erste Aufgabe auf dem Weg dorthin: Am Samstagabend (18.30 Uhr, Himmel) werden die Münchner von Mainz 05 herausgefordert. „Die Mainzer lieben die Rolle des Außenseiters. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen“, sagte FCB-Trainer Thomas Tuchel.

Wie an den Spieltagen zuvor wird auch in Mainz Sven Ulreich im Tor stehen. Unter der Woche war noch von einem Comeback von Manuel Neuer nach seiner einmonatigen Pause die Rede. Allerdings verschob Torwart und Trainer Tuchel das auf nächste Woche gegen Darmstadt 98. „Mein Bauchgefühl stimmte mit seinem überein, dass wir zu 51 Prozent gesagt haben, dass wir ihm etwas mehr Zeit geben würden“, sagte Tuchel.

Live: Mainz 05 empfängt den FC Bayern

Auch Noussair Mazraoui ist in Mainz nicht dabei. Der Rechtsverteidiger fehlt verletzt – nicht wegen seines Social-Media-Fehltritts. Für viel Aufregung sorgte in den vergangenen Tagen ein Video, das Mazraoui teilte. Sie wünschte den Palästinensern einen Sieg im Konflikt mit Israel. Der FC Bayern hat sich gegen eine Sperre entschieden. Mainz äußerte dies in einem ähnlichen Fall gegen Anwar El-Ghazi.