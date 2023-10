Bereits nach fünf Minuten musste Joshua Kimmich im Bundesligaspiel gegen Darmstadt 98 (Endstand: 8:0) am Samstagnachmittag unfreiwillig das Feld verlassen. Nach einem Ballverlust ging der Nationalspieler des FC Bayern ungeschickt in den Zweikampf mit Marvin Mehlem, der Nationalspieler sah als Letzter eine Rote Karte. Im Spiel selbst musste der FCB dies verkraften, da auch die Darmstädter Klaus Gjasula (21.) und Matej Maglica (41.) vom Schiedsrichter Martin Petersen vom Platz gestellt wurden. Was für die Münchner noch schlimmer ist, ist, dass Kimmich am kommenden Samstag (18.30 Uhr) dort sein wird.Himmel) wird im Spitzenduell gegen Vizemeister Borussia Dortmund fehlen. Und das schmerzt besonders den Branchenprimus um Trainer Thomas Tuchel.

Die Personalsituation beim FCB ist bereits angespannt. Nach Kimmichs Platzverweis könnte es im Mittelfeldzentrum richtig eng werden. Leon Goretzka fällt derzeit verletzungsbedingt aus (Operation nach Bruch des linken Mittelarms). Obwohl der deutsche Rekordmeister eine zeitnahe Rückkehr zum Spiel beim BVB anstrebt, dürfte diese nun immer dringlicher werden. Der Bundesliga-Gipfel sei „das Spiel, das man vom Termin her realistisch anstreben kann“, sagte Tuchel Anfang der Woche über ein mögliches Goretzka-Comeback, „wenn der Heilungsprozess optimal ist, kann er es schaffen.“ Aber das ist nicht sicher.

Guerreiro und Goretzka weiterhin verletzt

Raphael Guerreiro, der im Sommer vom BVB kam und auch im Zentrum als Stamm-Linksverteidiger aushelfen könnte – wenn er rechtzeitig fit wäre, fällt derzeit ebenfalls wegen einer leichten Oberschenkelverletzung aus. Ansonsten verblieb nur noch Konrad Laimer auf der Sechserposition.

Neben den Personalsorgen im Mittelfeld wartet Trainer Tuchel auch auf die Rückkehr zweier weiterer Stars. Serge Gnabry ist nach überstandenem Unterarmbruch erkrankt und musste das Spiel gegen Darmstadt verpassen. Für das Spiel in Dortmund dürfte es aber für den Flügelstürmer reichen. Anders sieht es bei Innenverteidiger Dayot Upamecano aus, der rund zwei Wochen ausfallen wird. Der Franzose leidet unter Schmerzen im linken Oberschenkel. Für Upamecano kommt das Duell mit den Schwarz-Gelben zweifellos zu früh. Immerhin: In der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD Und Himmel) Der aus der Liga gesperrte Kimmich darf spielen.