Kurz voor de partij van de Bayern-partij levert een bijdrage aan het Tribüne Fan-protest.

De ophanging van de rekordmeesters stopt in de Fan-Kurve een rijige plakat hoch.

Darauf zegt: “§ 1 Die Clubfarben sind unantastbar.”

Een bespreking van de eerste paragrafen van de Vereinssatzung, der lautet: ‚De club is verantwoordelijk voor de Namen ‚Fußball-Club Bayern München eV‘, die rapporteert in München en is opgenomen in het gemeenteregister van de rechtbanken van München. Die Clubfarben sind Rot en Wit.”

Achtergrond: Bereits in der Vergangenheit die Ultras gaan tegen het Heim-Trikot in de Mannschaft-protest, wanneer het niet meer in de rot-weisse Vereinsfarben-inhoudelijke oorlog zit. In verschillende bedrijfs- en werkomstandigheden met verplichtingen zijn de ventilatoren en ultra’s goed verbonden en comfortabeler.

In de huidige gebeurtenissen heeft Bayern een rotte thuis-trikot, in Spitzenspiel krijgt Leverkusen een graues Spezial-trikot. Während der Oktoberfestzeit laufen die Bayern in een Heimspiel in eenem Sondertrikot auf. Dit jaar is het grijs, dus het weer verandert.

Hier is een nieuw spandoek in Zuid-Nederland: „Geen rotte blanken, geldverspilling, hier is ‚Mia san Mia‘ nu Fassade!“

Houd er altijd rekening mee: de komende dagen worden de eerste berichten van het platform „Footy Headlines“, bekend van Trikot Leaks, naar Bayern gestuurd met nieuws over de Trikot.