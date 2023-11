FC Barcelona en Atletico Madrid überstehen Gruppenfase

Status: 28-11-2023 23:24 uur

De teams van FC Barcelona en Atletico Madrid zijn op hun dag (28.11.2023) voor de Acht Finales van de Champions League-kwalificatiewedstrijden.

Barca speelt tegen FC Porto na een 0:1-Rückstand (Tor durch Abwehr-Routinier Pepe), dus ze zullen gelukkig zijn in de Ko-Phase der Königsklasse. Joao Cancelo (32).

Sollte Donezk (speelt in Porto met de twee kaartjes) noch aufschließen, würde das Torverhältnis entscheiden. Als Barça tegen Porto de directe wedstrijd zou winnen, konden de Portugezen niet verder worden ontheemd.

Atletico scheidt zich af van Lazio

Verder zal er voor de ploeg van Atletico sprake zijn van afwezigheid in de groepsfase en de ploeg, evenals de ploeg van trainer Diego Simeone, evenals het tweede elftal in de finale.

Dankzij de 3:1 (1:0)-Sieges bij Feyenoord Rotterdam, omdat ze erg dankbaar waren voor hun eigen steun, omdat ze tijdens hun laatste run niet aanwezig waren in Madrid, vooral niet in Lazio Rom. De Italianen wonnen van Celtic Glasgow met 2:0 (2:0). Ciro Immobile was aanwezig op het feest met twee reservetorens (82./85.).

Ciro Immobile schoss Lazio Rom zum Sieg.

Spätes Glück voor PSG

In de Dortmund-Groupe is er veel tijd over en elf meter plezier in de nacht, evenals de fragmenten van de groep. Kylian Mbappé zat in de 97. Minuten van de 1:1 wedstrijd tussen Newcastle United en die kans, bij een overwinning in Dortmund, zou de Achtelfinale worden behaald en de ploeg zou zegevieren. Newcastle en AC Mailand hebben een eigen Sieg in het Duell en een BVB-Erfolg in Parallelspiel.

Er is een nieuwe aanmelding binnen de groep die zich voorbereidt op de achtste finales van de kwalificatiewedstrijden voor Manchester City en RB Leipzig. Heel erg bedankt 2:0 (2:0)-Sieges tegen Roter Stern Belgrado, de Young Boys Bern waren in de Gruppenfase als Dritter gevestigdn en ik ga volgend jaar weer in de Europa League spelen.