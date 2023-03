Van een FBoy kom je niet af.

Drie maanden nadat het na twee seizoenen werd geannuleerd door HBO Max, FBoy-eiland is volgens The CW gered voor een derde aflevering Deadline.

De reality-datingserie volgt drie vrouwen en 24 mannen – 12 “Nice Guys” op zoek naar een relatie en 12 “FBoys” die er alleen zijn voor een geldprijs – in een luxe resort op de Kaaimaneilanden.

Maar hey, waarom krijgen de FBoys al het plezier?

In zijn nieuwe huis, FBoy-eiland zal worden vergezeld door een spin-off FGirl-eiland dat is, nou ja, precies hoe het klinkt. Laat de FGirls maar komen!

Nikki Glaser gastheer van de eerste twee seizoenen van FBoy-eiland op HBO Max, hoewel het onduidelijk is of ze het netwerk zal laten springen of de spin-off zal hosten.

In augustus, FBoy-eiland Schepper Elan Gale exclusief verteld E! Nieuws dat hij grote plannen had met de franchise.

“Ik zou niets liever willen dan doorgaan met het uitbreiden van het FPerson-universum”, zei Gale. “En ik hoop oprecht dat dat gebeurt.”