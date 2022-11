FBI und FAA untersuchen widerspenstigen Passagier, der von United-Flug in Chicago entfernt wurde

(CNN) — Das FBI und die FAA untersuchen einen Vorfall, an dem ein „widerspenstiger Passagier“ an Bord eines kommerziellen Flugzeugs beteiligt war, bei dem zwei Passagiere und ein Flugbegleiter ins Krankenhaus gebracht wurden.

Laut United Airlines wurde ein „störender Kunde“ an Bord von Flug 476 aus San Francisco „von den Strafverfolgungsbehörden entfernt“, nachdem der Flug am frühen Sonntagmorgen in Chicago gelandet war.

„Ein Mitglied der Flugbegleiter-Crew wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, sagte United in einer Erklärung gegenüber CNN. „Wir sind unserer Crew dankbar, dass sie diese schwierige Situation professionell gemeistert und die Sicherheit unseres Teams und unserer Kunden an erste Stelle gesetzt hat.“

„United Airlines Flug 476, eine Boeing 777-200, landete am Sonntag gegen 6 Uhr morgens sicher auf dem Chicago O’Hare International Airport, nachdem die Besatzung einen widerspenstigen Passagier gemeldet hatte“, sagte die FAA in einer Erklärung.

Die Chicagoer Polizei sagt, dass insgesamt drei Personen auf dem Flug „zur Beobachtung“ ins Resurrection Hospital gebracht wurden, und fügt hinzu, dass keine Strafanzeige erstattet wurde.

„Das FBI untersucht derzeit diesen Vorfall“, sagte die Chicagoer Polizei in einer Erklärung.

CNN hat sich an das FBI gewandt.

Sara Nelson, internationale Präsidentin der Association of Flight Attendants, die die Flugbegleiter von United Airlines vertritt, sagte, es gebe „null Toleranz“ für diese Art von Störungen.

„Die Ersthelfer der Luftfahrt sind für die Sicherheit aller an Bord verantwortlich. Wenn Störungen wie diese auftreten, gefährdet dies nicht nur die Sicherheit der beteiligten Besatzung, sondern beeinträchtigt auch die Fähigkeit der Flugbegleiter, auf einen medizinischen Notfall oder Sicherheitsnotfall zu reagieren. “, sagte Nelson.

Bild oben: Das Terminal von United Airlines am Chicago O’Hare International Airport ist auf diesem Dateifoto zu sehen. (Joshua Lott/AFP/Getty Images)