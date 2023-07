CNN

—



FBI-Direktor Christopher Wray wird am Mittwoch vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses aussagen, eine Anhörung, die Wray auf dem Capitol Hill vor einige seiner schärfsten Kritiker stellen wird.

Der Vorsitzende der Justiz des Repräsentantenhauses, Jim Jordan aus Ohio, hat das FBI zum zentralen Schwerpunkt der Ermittlungsarbeit seines Gremiums gemacht und versucht zu beweisen, dass die Behörde gegen Konservative als Waffe eingesetzt wurde – wobei Wray ein Hauptziel ist. Die Anhörung findet statt, während die Republikaner im Repräsentantenhaus weiterhin den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verteidigen und dem Justizministerium und dem FBI vorwerfen, ein zweistufiges Justizsystem zu betreiben, wobei viele der schärfsten Verbündeten des ehemaligen Präsidenten am Mittwoch Wray gegenüber saßen.

Bei der üblichen Aufsichtsanhörung stehe „alles“ auf dem Tisch, sagte ein Mitarbeiter des GOP-Ausschusses gegenüber CNN. Die Republikaner im Gremium sind bestrebt, Wray zu einer Reihe von Themen zu drängen, die sie sowohl während ihrer Zeit in der Mehrheit als auch zu Informationen, die sie während ihrer Amtszeit als Minderheit im letzten Kongress gesammelt haben, untersucht haben. Ein Großteil der Anhörung wird sich auf die Behauptungen der Republikaner konzentrieren, dass das FBI in den letzten Jahren zunehmend politisiert worden sei.

Die Demokraten wollen unterdessen argumentieren, dass die Anhörung selbst rein politischer Natur sei.

„Für die Republikaner ist diese Anhörung kaum mehr als Performancekunst. „Es handelt sich um eine aufwändige Show, die nur zwei Zwecken dient: Donald Trump vor den Folgen seines Handelns zu schützen und ihn bei der nächsten Wahl wieder ins Weiße Haus zu bringen“, sagte der New Yorker Abgeordnete Jerry Nadler, der oberste Demokrat des Komitees. wird am Mittwoch laut Auszügen seiner Eröffnungsrede sagen, die CNN erhalten hat.

„Die Republikaner im Repräsentantenhaus werden das FBI angreifen, weil es die Dreistigkeit hatte, Donald Trump wie jeden anderen Bürger zu behandeln. Die Strategie ist eigentlich einfach. Im Zweifelsfall ermittelt der Vorsitzende Jordan gegen die Ermittler. Das FBI hat es gewagt, Trump zur Rechenschaft zu ziehen, also müssen die Republikaner sie um jeden Preis diskreditieren“, heißt es in einem anderen Auszug.

Wray wird sich in seinen Ausführungen auf die „gute Arbeit des FBI zum Schutz des amerikanischen Volkes und die Professionalität, den Patriotismus und das Engagement der FBI-Mitarbeiter für den öffentlichen Dienst“ konzentrieren, sagte ein FBI-Sprecher gegenüber CNN.

Laut einer Kopie seiner Eröffnungsrede plant Wray, die Ausschussmitglieder zu ermutigen, sich mit der „schieren Breite und Wirkung der Arbeit“ des FBI zu befassen, die, wie er sagen wird, „weit über die ein oder zwei Ermittlungen hinausgeht, die dies zu tun scheinen.“ Erfassen Sie alle Schlagzeilen.“

Wrays geplante Eröffnungsrede hebt die Erfolge des Büros im vergangenen Jahr hervor, darunter die Verhaftung von mehr als „20.000 Gewaltverbrechern und Kinderschändern“ und die „weit über 300 Ermittlungen gegen die Führung“ von Drogenkartellen, die Fentanyl und andere Betäubungsmittel im Süden verkaufen Grenze, und die „Tausenden aktiven Untersuchungen, die wir jetzt über die Bemühungen der chinesischen Regierung haben, unsere wertvollsten Geheimnisse zu stehlen, unsere Unternehmen ihrer Ideen und Innovationen zu berauben und die Meinungsfreiheit hier in den Vereinigten Staaten zu unterdrücken.“

„Und das kratzt nur an der Oberfläche; „Die Männer und Frauen des FBI arbeiten jeden Tag unermüdlich daran, das amerikanische Volk vor einer atemberaubenden Reihe von Bedrohungen zu schützen“, wird Wray voraussichtlich sagen.

Einige der Fragen, die die Republikaner stellen wollen, werden sich Quellen zufolge, die mit den Vorbereitungen für die Anhörung vertraut sind, auf den jüngsten Bericht des Sonderermittlers John Durham konzentrieren, der zu dem Schluss kam, dass das FBI nur eine vorläufige, aber keine vollständige Untersuchung der Verbindungen zwischen Trumps Präsidentschaftswahlkampf und … hätte einleiten sollen Russland während der Wahl 2016. Durham erschien letzten Monat vor dem Ausschuss.

Den Quellen zufolge sollen bei der Anhörung auch Behauptungen aufkommen, dass katholische Amerikaner ins Visier des FBI geraten seien, und Fragen dazu, ob eine Strategie des Justizministeriums zur Bekämpfung von Drohungen gegen Lehrer und Schulbeamte missbraucht wurde, um konservative Eltern ins Visier zu nehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die angebliche Rolle des FBI bei der Zensur der freien Meinungsäußerung sein. Das Komitee veröffentlichte am Montag einen neuen Bericht, den CNN zuerst erhalten hatte. Darin wird behauptet, das FBI habe sich an einem fehlerhaften Versuch beteiligt, russische Desinformation auf Geheiß eines ukrainischen Geheimdienstes zu stoppen, der stattdessen authentische amerikanische Konten – sogar eines verifizierten russischsprachigen US-Außenministeriums – in die Falle lockte Konto.

Der Bericht war ein wichtiger Schritt des Ausschusses bei der Untersuchung der Frage, ob die Bundesregierung bei der Zensur von Online-Reden eine Rolle gespielt hat, und er kommt zu einer Zeit, in der die Republikaner weiterhin die Arbeit der Biden-Regierung mit Social-Media-Plattformen angreifen, die zunächst wegen ihrer Intervention in Geschichten über Hunter Bidens angegriffen wurde Laptop.

Ein weiteres Element, das Jordan seit langem anprangert, sind die Behauptungen über angeblich „Dutzende“ von Whistleblowern, die als Grundlage für die Behauptungen seines Ausschusses dienen, dass das FBI und das Justizministerium zunehmend politisiert worden seien. Aber die ersten Personen, die Anfang des Jahres an nichtöffentlichen Interviews mit Jordaniens Unterausschuss teilnahmen, darunter zwei der Whistleblower, die bei einer Anhörung im Mai aussagten, wurden zu einem frühen Brennpunkt in der Untersuchung des Gremiums, wobei die Demokraten Fragen zu ihrer Legitimität als Whistleblower aufwarfen die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage.

Die Behauptungen von mindestens drei selbsternannten FBI-Whistleblowern, die zuvor vor dem Ausschuss ausgesagt hatten, wurden in Frage gestellt.

Jordan hat zuvor das FBI und andere Behörden vorgeladen, um Informationen zu jedem dieser Themen zu erhalten.

Wray hat zuvor auf Vorwürfe der Politisierung reagiert.

„Die Botschaft, die ich seit dem ersten Tag beim FBI zu vermitteln versuche, ist, dass wir nicht nur das Richtige tun, sondern es auch auf die richtige Art und Weise tun. Dass wir den Fakten folgen werden, wohin auch immer sie führen, egal, wem es gefällt“, sagte er im April vor einem separaten Kongressausschuss.

„Und die Realität, die bedauerliche Realität unserer Arbeit, ist, dass es immer jemanden geben wird, dem das Ergebnis unserer Arbeit nicht gefällt. „Das liegt einfach am Territorium“, sagte Wray und bemerkte, dass die Zahl der Amerikaner, die sich für den Beitritt zum FBI bewerben, „eigentlich erheblich gestiegen ist“, seit er das Büro übernommen hat.

Jordan drängt außerdem darauf, dem Büro die Mittel für ein neues Hauptquartier zu entziehen, sofern es nicht nach Huntsville, Alabama, umzieht, und hat dem FBI am Dienstag eine Reihe weiterer Haushaltskürzungen vorgelegt, die der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses vornehmen lassen soll, wie CNN am Dienstag berichtete.

Als Reaktion auf die von Jordanien vorgeschlagenen Kürzungen sagte ein FBI-Sprecher gegenüber CNN, dass der Haushalt 2024 von Präsident Joe Biden „geschäftskritische Ressourcen umfasst, um das FBI für die Bewältigung anhaltender und sich entwickelnder Bedrohungen zu wappnen.“ Jegliche Kürzungen des FBI-Budgets würden sich nachteilig auf die Unterstützung auswirken, die das FBI dem amerikanischen Volk bietet.“

Der Sprecher fügte hinzu, dass der im letzten Jahr unterzeichnete Haushaltsentwurf für 2022 vorsehe, dass das neue FBI-Hauptquartier in Greenbelt, Maryland, angesiedelt werden soll; Landover, Maryland; oder Springfield, Virginia. Der Sprecher sagte, dass „es zahlreiche operative Gründe dafür gibt, das FBI-Hauptquartier in der Hauptstadtregion zu belassen.“