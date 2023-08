„Wenn du mir nachgehst, bin ich hinter dir her!“ Trump schrieb am Freitagnachmittag in Großbuchstaben auf Truth Social, das von einem Medienunternehmen betrieben wird, dessen Miteigentümer er ist.

Die Staatsanwälte sagten, dass Trumps Post Bedenken geweckt habe, dass er Beweise in dem Fall unrechtmäßig auf seinem Social-Media-Konto weitergeben könnte, und sie drängten darauf, ihm anzuweisen, alle Beweise, die die Staatsanwälte seinem Verteidigungsteam übergeben, vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.

„Alles, was die vorgeschlagene Anordnung verhindern soll, ist die missbräuchliche Verbreitung oder Verwendung von Entdeckungsmaterialien, auch gegenüber der Öffentlichkeit“, schrieben Gaston und Windom. „Eine solche Einschränkung ist in diesem Fall besonders wichtig, da der Angeklagte zuvor in sozialen Medien öffentliche Erklärungen zu Zeugen, Richtern, Anwälten und anderen Personen abgegeben hat, die mit gegen ihn anhängigen Rechtsangelegenheiten in Zusammenhang stehen. … Und in den letzten Tagen hat der Angeklagte zu diesem Fall mehrere Beiträge veröffentlicht – entweder konkret oder implizit –, darunter den folgenden, den der Angeklagte erst vor wenigen Stunden gepostet hat.“

Smiths Büro hat in keinem der Strafverfahren, die es gegen Trump verfolgt, einen Schweigebefehl beantragt: In einem in Florida ging es um die Aufbewahrung von geheimen Dokumenten, bei dem anderen in Washington um seine Bemühungen, die Bestätigung der Präsidentschaftswahl 2020 zu behindern. In der am Freitagabend eingereichten Akte wird kein Antrag gestellt, Trump oder seine Anwälte daran zu hindern, den DC-Fall öffentlich oder mit den Medien zu diskutieren.

Allerdings haben die Staatsanwälte in diesem Fall erklärt, dass sie bereit sind, eine „erhebliche“ Menge an Beweisen an Trump weiterzugeben, sobald Chutkan eine Anordnung zur Regelung der Beweisführung genehmigt. Chutkan soll am 28. August die Anwälte beider Seiten vor Gericht bringen, um die Festlegung eines Verhandlungstermins zu besprechen. Es ist unklar, ob Trumps Post sie dazu veranlassen wird, unmittelbarere Anstrengungen zu unternehmen, um eine Schutzanordnung umzusetzen oder eine Knebelverfügung zu verhängen, die nach den Regeln des Bundesgerichts in DC erlassen werden kann.

Trumps Truth Social-Beitrag erfolgte nur einen Tag, nachdem er vor einem Bundesgericht geschworen hatte, dass er keine Anstrengungen unternehmen werde, um Zeugen zu beeinflussen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen sie zu ergreifen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, die die Rechtspflege in seinem Fall behindern könnten. Als Trump am Dienstag von einem Richter gebeten wurde, zu überprüfen, ob er dieser Anweisung nachkommen würde, bestätigte er dies und sagte, dass er dies tun würde.

Der Truth Social-Beitrag enthielt keinen konkreten Hinweis auf Zeugen oder Gerichtspersonal, doch Trump hat in den Strafsachen, mit denen er konfrontiert ist, oft sein Social-Media-Megaphon genutzt, um Staatsanwälte und Richter anzugreifen.

Trumps Rechtsabteilung reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.