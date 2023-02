FBI-Agenten prüfen Santos‘ Rolle im Wohltätigkeitsprogramm für Diensthunde

„Ich freue mich, den Ball mit den Bonzen ins Rollen zu bringen“, sagte Osthoff am Mittwoch in einem Interview. „Ich war besorgt, dass das, was mir passiert ist, zu lange her ist, um strafrechtlich verfolgt zu werden.“

Das angebliche Spendenprogramm ist einer von vielen Skandalen, die den Neuling der Republikaner plagen, der sich trotz einer Reihe von Lügen- und Betrugsvorwürfen geweigert hat, sein Amt aufzugeben, die erstmals im Dezember ans Licht kamen, kurz nachdem er einen Swing Seat auf Long Island gewonnen hatte.

Demokratische Repräsentanten von New York. Ritchie Torres und Daniel Goldmannder letzten Monat eine Untersuchung der Wahlkampffinanzierung von Santos durch die Federal Election Commission forderte, begrüßte die Nachricht, dass die Ermittlungen im Eastern District auf einem ernsten Niveau voranschreiten.

„Nur die US-Anwälte sind in der Lage, mit der notwendigen Geschwindigkeit vorzugehen“, sagte Torres in einem Interview.

„Es gibt niemanden, der im Kongress eine größere Bedrohung darstellt als Santos. Es ist unbestreitbar, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Wir müssen den Kongress vor George Santos schützen, der ihn von innen bedroht“, sagte Torres.

Goldman, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt, der einen Sitz im House Committee on Oversight and Accountability hat, wiederholte die Kommentare von Torres in einem separaten Interview.

„Angesichts der Tatsache, dass ein Serienlügner wie Santos immer noch durch die Hallen des Kapitols geht, ist es unerlässlich, dass das Justizministerium schnell handelt, um festzustellen, ob eine Anklage angemessen ist.“

Am Dienstag trat Santos von seinen Aufgaben im Kongressausschuss zurück und sagte seinen Kollegen, er versuche zu vermeiden, eine weitere „Ablenkung“ für die Republikaner des Repräsentantenhauses zu werden. Die Ankündigung folgte einem Treffen einen Tag zuvor mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthyder es ablehnte, den Grund für die Diskussion offen zu legen.

McCarthy hat letzte Woche seine bisher stärkste Aussage zu Santos gemacht. Er sagte den Reportern von Capitol Hill, dass Santos aus dem Kongress entfernt werden würde, wenn die Ethikkommission des Repräsentantenhauses feststellt, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat.

Joshua Schiller, ein leitender Prozessanwalt, der im Eastern District praktiziert hat, sagte, die Begegnung des Veteranen mit Santos könnte den Staatsanwälten eine schnelle Möglichkeit bieten, den republikanischen Kongressabgeordneten mit Strafanzeigen zu belegen, obwohl sie auch schwerere mögliche Finanzverbrechen untersuchen.

„Ich denke, hier besteht eine Dringlichkeit, weil Santos derzeit in der Lage ist, Gesetze zu machen“, sagte Schiller. „Ich kann mir Beispiele vorstellen, bei denen die Regierung eine geringere Anklage erhoben hat, um Vermögenswerte zu beschlagnahmen und versucht, den Angeklagten dazu zu bringen, sich auf eine Einigung zu berufen, bevor sie eine zweite oder dritte Anklage wegen schwerwiegenderer Anklagen erhebt, und ich wette, das ist hier der Fall.“

Der Anwalt von Santos, Joseph Murray, lehnte eine Stellungnahme ab. Santos hat zuvor gesagt, er habe Teile seines Lebenslaufs lediglich übertrieben und bestritten, gegen Gesetze verstoßen zu haben.

Sprecher der US-Staatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von New York und des FBI reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Osthoff schlief 2016 in einem Zelt am Straßenrand in New Jersey, als ein Veterinärtechniker ihn mit einer Wohltätigkeitsorganisation für Haustiere verband. Anthony Devolder, der Friends of Pets United leitete, versprach, Osthoff dabei zu helfen, einen Tumor aus dem Magen seines Hundes zu entfernen, sagte der Veteran.

Devolder, eine Version des vollständigen Namens von Santos, den er vor seinem Eintritt in die Politik verwendete, richtete das GoFundMe-Konto ein und bewarb es in den sozialen Medien mit den Worten: „Wenn ein Veteran um Hilfe bittet, wie kannst du dann nein sagen?“ laut Screenshots der Postings.

Als das Konto sein 3.000-Dollar-Ziel erreicht hatte, gab Devolder eine Reihe von Ausreden, warum er Sapphire nicht helfen konnte, sich behandeln zu lassen, und wurde dann schwer zu erreichen, Textnachrichten zwischen den beiden Shows.

Osthoff sagt, Santos habe seine Geschichte, ein obdachloser behinderter Veteran mit einem kränklichen Diensthund zu sein, bewusst genutzt, um Spenden zu sammeln, und sei dann mit dem Geld abgehauen, so dass er sich die Operation von Sapphire nicht leisten könne.

Osthoff sagte, die Erfahrung sei so traumatisch gewesen, dass er an Selbstmord gedacht habe. Sapphire starb 2017 an dem Tumor.

Friends of Pets United war keine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, berichtete die New York Times im Dezember, als sie zum ersten Mal die Geschichte verbreitete, dass Santos einen Großteil seiner Kampagnenbiographie erfunden hatte.

Schiller sagte, die GoFundMe-Vorwürfe könnten zu verschiedenen Arten von Anklagen führen, darunter Überweisungs- und Postbetrug sowie Bankbetrug. Santos hätte auch Steuerstraftaten begehen können, wenn er Steuerbefreiungen für eine nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisation geltend gemacht hätte, sagte Schiller.

CBS News berichtete zuerst, dass Bundesermittler in New York Santos nach den Artikeln der Times und anderen Berichten „untersuchten“, die weitere Fragen zu seinem Hintergrund aufwarfen und wie er einen erfolgreichen Lauf finanzierte, der seinen Distrikt Long Island im November von blau auf rot drehte.

Letzte Woche forderte das Justizministerium die FEC auf, alle Durchsetzungsmaßnahmen gegen Santos auszusetzen, während das Ministerium an seinem eigenen Fall arbeitete, so ein Bericht der Washington Post von letzter Woche.

Über 700.000 US-Dollar, die Santos ursprünglich als persönliches Darlehen für seine Kampagne aufgeführt hatte, könnten laut FEC-Beschwerden ein illegales Strohspenderprogramm gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft von New York sowie die Bezirksstaatsanwälte von Queens und Nassau County untersuchen Santos ebenfalls.

Osthoff sagte, das Public Integrity Bureau des New Yorker Generalstaatsanwalts, das sich mit Betrug und strafrechtlichen Ermittlungen gegen gewählte Beamte befasst, habe im vergangenen Monat mit der Untersuchung der GoFundMe-Aktion begonnen.

Eine Sprecherin von Generalstaatsanwältin Tish James sagte am 22. Dezember, dass ihr Büro mehrere Probleme im Zusammenhang mit Santos „untersuche“, ging aber nicht auf Einzelheiten ein. Die Generalstaatsanwaltschaft antwortete nicht auf Fragen zum Status ihrer GoFundMe-Untersuchung.

Ein Sprecher von GoFundMe lehnte es ab, sich zu Einzelheiten zu äußern, gab jedoch an, dass das Unternehmen bei laufenden Ermittlungen kooperiert.

Joe Anuta hat zu diesem Bericht beigetragen.