FBI-Agenten klagen, um Microsofts 69-Milliarden-Dollar-Deal für Videospiele zu blockieren

Die FTC stimmte mit 3:1 für die Einreichung der Beschwerde, wobei alle drei Demokraten – Lina Khan, Alvaro Bedoya und Rebecca Kelly Slaughter – den Schritt unterstützten und die Republikanerin Christine S. Wilson mit Nein stimmte.

POLITICO berichtete zuvor, dass eine Klage bereits im Dezember kommen könnte.

Im Mittelpunkt der Bedenken der FTC steht die Frage, ob die Übernahme von Activision Microsoft einen unfairen Schub auf dem Videospielmarkt verschaffen würde. Microsofts Xbox ist die Nummer 3 hinter dem branchenführenden Sony Interactive Entertainment und seiner PlayStation-Konsole. Sony hat sich jedoch als Hauptgegner des Deals herausgestellt und der FTC und den Aufsichtsbehörden in anderen Ländern mitgeteilt, dass Sony erheblich benachteiligt würde, wenn Microsoft erfolgreiche Spiele wie Call of Duty exklusiv für seine Plattformen anbieten würde.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Beschwerde wies die FTC auf Microsofts Aufzeichnungen über den Erwerb und die Verwendung wertvoller Spielinhalte zur Unterdrückung der Konkurrenz durch konkurrierende Konsolen hin, einschließlich der Übernahme von ZeniMax, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks (einem bekannten Spieleentwickler). Microsoft beschloss, mehrere Titel von Bethesda, darunter „Starfield“ und „Redfall“, zu Microsoft-Exklusivtiteln zu machen, obwohl es den europäischen Kartellbehörden versichert hatte, dass es keinen Anreiz habe, Spiele von konkurrierenden Konsolen zurückzuhalten.

Brad Smith, der Präsident von Microsoft, sagte, dass sich das Unternehmen „seit dem ersten Tag dafür eingesetzt hat, Wettbewerbsbedenken auszuräumen, unter anderem durch das Angebot von Anfang dieser Woche vorgeschlagenen Zugeständnissen an die FTC“, und fügte hinzu: „Obwohl wir daran glaubten, dem Frieden eine Chance zu geben, haben wir haben volles Vertrauen in unseren Fall und begrüßen die Gelegenheit, unseren Fall vor Gericht zu bringen.“

Activision reagierte nicht sofort auf eine Stellungnahme.

Microsoft hat zugesagt, Call of Duty weiterhin auf der PlayStation-Konsole von Sony verfügbar zu machen, und kürzlich ein Angebot gemacht, Sony für die nächsten 10 Jahre Zugang zum Spiel zu gewähren, eine Ouvertüre, die in einem Kommentar des Wall Street Journal am Montag von Microsoft-Präsident Brad wiederholt wurde Schmied. Sony hat das Angebot nicht angenommen und sich noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Am Dienstag gab Microsoft bekannt, dass es ähnliche 10-Jahres-Vereinbarungen mit Nintendo und Valve, dem Betreiber des Videospielvertriebsdienstes Steam, getroffen hat. Call of Duty ist derzeit nicht auf Nintendo verfügbar, aber über Steam. Die Vereinbarungen sind davon abhängig, dass Microsoft den Activision-Deal abschließt.

Microsoft hat wiederholt gesagt, dass es finanziell keinen Sinn machen würde, Call of Duty von Sonys marktführender PlayStation-Konsole zu entfernen. Die Bedenken der FTC gehen jedoch über physische Konsolen hinaus und beinhalten, ob Microsoft den Deal nutzen würde, um den aufstrebenden Cloud-Gaming-Markt zu dominieren. Der Xbox Game Pass des Unternehmens ist bereits der marktführende Abonnementdienst.

Die Bedenken gehen auch über Call of Duty hinaus, wobei die Agentur während ihrer Untersuchung fragt, ob Microsoft zukünftige, unangekündigte Titel nutzen könnte, um sein Gaming-Geschäft anzukurbeln, so zwei Personen, die Kenntnis von der Überprüfung haben.

Die FTC ist nicht die einzige Hürde der Unternehmen. Sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich führen ebenfalls laufende eingehende Untersuchungen des Deals durch, wobei eine vorläufige Entscheidung des Vereinigten Königreichs Ende Januar und eine endgültige Entscheidung Ende März erwartet werden. Die EU hat auch eine Frist Ende März, um ihre Untersuchung abzuschließen.

Die FTC ist derzeit tief im Gaming-Markt, und am Donnerstag beginnt auch ein Gerichtsverfahren in ihrer Klage, um die Übernahme von Within, dem Hersteller von Supernatural, einem Virtual-Reality-Fitnessspiel, durch Meta Platforms zu blockieren.