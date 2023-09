Hannover/Hamburg

Im Streit um die Bahnverbindung zwischen Hamburg und Hannover gibt es offenbar Bewegung. Die Bundesregierung habe vorgeschlagen, die für 2026 geplante Generalsanierung auszuweiten und auf 2029 zu verschieben, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium teilte mit, dass der Eisenbahn-Bundeskommissar Michael Theurer einen entsprechenden Vorschlag an Abteilungsleiter Olaf Lies geschickt habe. Das Bundesverkehrsministerium äußerte sich zunächst nicht.

Seit vielen Jahren wird darüber gestritten, wie die Modernisierung der Strecke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse umgesetzt werden soll. Im Wesentlichen geht es um die Frage, ob die Strecke erweitert wird oder ob es eine neue Strecke geben wird. Die Bahn ist für einen Neubau vorgesehen.

Der Konzern hatte bereits die möglichen Zeitfenster 2026 und 2029 für eine Umstrukturierung benannt und diese von Gesprächen zwischen Bund und Ländern abhängig gemacht. Lies hatte sich zuletzt für die Verschiebung auf 2029 ausgesprochen. Im Gegenzug habe Theurer dem Bericht zufolge einen Dialogprozess mit Arbeitsgruppen initiiert. Theurer sagte der „FAZ“, dass „gemeinsam mit der Region Lösungen für den langfristigen Kapazitätsbedarf zwischen Hamburg und Hannover entwickelt werden sollten“.

FAZ: Teilweise zusätzliche Strecke geplant

Lies sagte, er sei mit dem Vorschlag des Staatssekretärs sehr zufrieden. Niedersachsen hat der Bundesregierung Vorschläge unterbreitet, wie das Zeitfenster für schnelle Fortschritte optimal genutzt werden kann.

Teil der Generalsanierung ist laut „FAZ“ der Bau eines weiteren Gleises. Lies betonte noch einmal die Skepsis des Landes gegenüber einer neuen Linie. „Ich glaube nicht, dass der Neubau, den die Bahn zuletzt im Sinn hatte, einfach realistisch ist.“

Die Bahn kündigte an, umgehend Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium und dem niedersächsischen Ministerium zu suchen. „Wir begrüßen, dass endlich Bewegung in die seit Jahren festgefahrene Diskussion um den notwendigen Ausbau der bestehenden Bahninfrastruktur und den dringend notwendigen Ausbau der Bahnkapazitäten in Niedersachsen gekommen ist“, sagte der für Infrastrukturprojekte zuständige Manager bei die Bahntochter DB Netz, Ingrid Felipe, mit. Nähere Angaben machte die Bahn zunächst nicht.

Pro-Bahn-Allianz für Neu- und Ausbau

Aus Sicht der Interessengemeinschaft Allianz Schiene reicht es nicht, die Bahnstrecke einfach nur zu sanieren. „Klar ist: Der Ausbau der Bestandsstrecke kann die Kapazitätsengpässe nur lindern, aber nicht lösen“, sagte Verbandsgeschäftsführer Dirk Flege.

„Jede weitere Verzögerung beim Bau der Neubaustrecke Hannover-Hamburg wäre Gift nicht nur für den deutschen Verkehr, sondern auch für den wachsenden Güterverkehr zum Hamburger Hafen.“ Es geht nicht um entweder/oder. „Tatsächlich brauchen wir beides: einen schnellen Ausbau der bestehenden Strecke und schnell eine neue Strecke“, betonte Flege.