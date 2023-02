(dpa) – Fürviele nordische skisportler is es der Saisonhöhepunkt: Am 21. Februar waren in Slowenien die Weltmeisterschaften im Skispringen, Langlauf en in der Nordischen Kombination eröffnet (21. Feb. bis 5. Mrz.). Who stehen die Medaillenchans der Duitse Athletinnen und Athleten? Waren er grote sterren en kon men de WM vervolgen? Das Wichtigste voor de WM-Start:

Wie stehen die deutschen Chancen?

Die Skispringer konnten in diesem Winter bislang nur selten and die starken Leistungen en Ergebnisse der vergangenen Jahre anknüpfen. Zowel de Vierschanzentournee waren Karl Geiger, Markus Eisenbichler und ihre Kollegen zo wit von der Spitze gegaan die lange neef. Mutmachten zullen Siege von Andreas Wellinger beim Weltcup in den USA en in Rumänien. Die Generalprobe in Rasnov-gevecht die deutschen Springer alldings snelle ohne internationale Top-Konkurrenz. Bei den Frauen hat Katharina Althaus zu wijzigen Stärke zurückgefunden en zählt zu den Goldkandidaten.

Bei den Nordischen Kombinierern ruhen die größten Hoffnungen auf den Oberstdorfern Julian Schmid en Olympiasieger Vinzenz Geiger. Schmid is met drie Siegen en vier weiteren Podestplätzen bislang der Saison-Gewinner im deutschen Team. Geiger is bedankt om enorme Laufstärke immer für einen Podestplatz gut te zien, wenn er sich im Springen keinen zu großen Rückstand einhandelt.

Im Langlauf sind die Medaillenchancan dus gut wie long nichtje. Die langlaufers over de Teamsprint-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig en Victoria Carl waren in de afgelopen jaren onder de indruk van het Duitse team dat konkurrenzfähig macht.

Wer sind die größten internationalen Favoriten der WM?

Zowel de Skispringern hat der Noor Halvor Egner Granerud sterven größten Sieg-Aussichten. Der Vierschanzentournee-Sieger is in dieser Saison der bislang der constante atleet. Bij de gecombineerde präsentierte sich der Österreicher Johannes Lamparter zuletzt in bestechender Form. In de kern Disziplin is de Rolle der Topfavoritin alldings so klar vertelt wie beide Kombiniererinnen: Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen siegte in neun von neun Weltcuprennen. Auch im Langlauf kommen die Spitzenreiter im Weltcup aus Noorwegen. Johannes Hoesflot Klaebo en Tiril Udnes Weng heißen die größten Favoriten.

Welche Besonderheiten gibt es bei dieser WM?

Na de WM-Premiere hebben beide Titelkämpfen in Oberstdorf 2021 de Nordischen Kombiniererinnen diesmal zwei Medaillenchancen. Nach dem Einzel steht erstmals bij een WM noch een Mixed-Team-Wettbewerb auf dem Programm. Dabei start je zwei Frauen en zwei Männer in een team. Het is niet bekend dat de teamsprint van de man is. 24 Medaillenentscheidungen zijn ingeslikt in Planica – zwölf im Langlauf, sieben im Skispringen en funf in der Nordische Combinatie. Keine Chancen auf Edelmetall heeft sportlerinnen en sportler uit Rusland en Wit-Rusland, die weg van de Russische Angriffskrieges in de Oekraïne met im Weltcup ausgeschlossen sind.

Kan ik die WM im Fernsehen verfolgen?

ARD en ZDF maken gebruik van programmastattung over de WM auf. Die eerste Medaillenentscheidungen am Donnerstag überträgt das ZDF. Alle Entscheidungen sind zudem bei Eurosport zu sehen.

Der komplette Zeitplan der WM kann hier als PDF-Datei werden opnieuw geladen.

Von Thomas Esser en Patrick Reichardt, dpa