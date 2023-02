In oktober 2022 verliest Eintracht Frankfurt een Pflichtspiel en start dan het Team een ​​gewaltigen Lauf durch alle Wettbewerbe – inclusief de Champions League. Maar der 1. FC Köln is zum Abschluss des 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga schlicht zo effectief voor die Hessen.

Freundlicher Party-Gast statt Spaß-Bremse: Eintracht Frankfurt met dem 1. FC Köln begint in de grote Festwoche van de Jahres en in Kampf om de Champions-League-Plätze een bittere Rückschlag erlitten. Die Hesse verloor zum Abschluss des 20. Bundesliga-Spieltags nach wacher zweiter Halbzeit 0:3 (0:0) in Köln en sind nur noch Sechster.

Vor allem in der Fremde verlor die Eintracht zal een bod doen: Die Hessen warten seit Anfang November auf einen Auswärtssieg en gede nach zuvor drei Remis diesmal komplett leer aus. Onder andere wegen zijn Doppelpacks von Ellyes Skhiri (71./86. Minuut), dan is de Eintracht verplicht. Der Tunesier had geen fünf Tore in fünf Spielen in diesem Jahr erzielt, en das als verdediger Mittelfeldspieler.

Kölner Serie stopt

Die 2023 noch ungeschlagenen Kölner heeft de meeste aandacht voor Zeitpunkt für den ersten Sieg nach drei Unentschieden and zwei 0:0-Spielen in Serie aussuchen können. Een diesem Montag-feiert der FC seinen 75. Geburtstag met een grotere Karnevalsfeier, één Tag später steigt die jährliche FC-Karnevalssitzung. Angetreten waren de Kölner deshalb in een speciale Geburtstags-Trikot, auf dem das alte Geißbock-Logo aus den glorreichen 70er- en 80er-Jahren prangte.

Innenverteidiger Timo Hübers (49.) en Skhiri zorgden ervoor dat Köln nu een nieuwe Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Beiden begonnen, die in hun DNA liegt, offensief ausgericht. Maar weil beide auchleidenschaftlich verteidten, gab es zunächst kaum Torszenen. Die Kölner hatten nach 16 Minuten aber Glück, dass es keinen Handelsmeter für die Eintracht gab. Eric Martel heeft de bal gegooid met een actieve benadering door de beruchte Oberarm, Schiedsrichter Daniel Siebert ging nach Ansicht der Bilder aber keinen Strafstoß. Sein deutlich sichtbares Argument: Martel habe den Ball mit der Schulter berührt.

Eintracht erstaunlich glazlos

Maar die Eintracht hatte nicht nur deutlich mehr Ballbesitz, sondern auch die reifere Spielanlage. In de 24. Minuut verscheen Randal Kolo Muani op de weg naar 0:1, maar Benno Schmitz spitzte ihm den Ball im letzten Moment vom Fuß. De Kölner heeft de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan het einde van de Fünfte Halbzeit in Folge ohne Treffer für den FC of den Gegner.

Die Torlosigkeit durchbrach der FC dan drie minuten na de pauze, als Hübers nach kurz ausgeführter Ecke und Flanke von Florian Kainz den Ball mit dem Scheitel inslange Eck verlängerte. Het is oorlog in de eerste Bundesliga-Tor van 13 maanden. Natürlich intensivierten die Gast nun noch ihre Offensivbemühungen, aber über weite Strecken blieben sie im Gegensatz zu vallen Gala’s in dieser Saison erstaunlich glanzlos. Stattdessen lief die Eintracht in één Konter, den Skhiri zur Entscheidung volendete. Sein zweiter Treffer krönte den gelungenen Kölner Auftritt.

De coach van Frankfurt, Oliver Glasner, haatte rechtstreeks het spel of de angst dat het team ’s nachts een Super-Bowl-Party-feiern droeg. Dafür gab es jedoch wenig Anlass.