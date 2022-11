Fauci über die Leak-Theorie des Covid-Labors: „Ich bin völlig aufgeschlossen“

„Auch wenn es nichts zu verbergen gibt, handeln sie misstrauisch und intransparent“, sagte Fauci über die chinesische Regierung.

Ein Bericht von Vanity Fair und ProPublica in diesem Herbst, in dem es heißt, das Wuhan Institute of Virology habe sich zu Beginn von Covid-19 mit einem nicht näher bezeichneten Notfall befasst, brachte eine Debatte darüber, ob das Virus möglicherweise aus einem Labor stammt, wieder in den Vordergrund.

In einem separaten Interview am Sonntag über „Face the Nation“ von CBS sagte Fauci, er würde gerne „alle Details darüber erfahren, was mit den ursprünglich infizierten Personen vor sich ging“.

In „Meet the Press“ kritisierte er auch die strikte und anhaltende Reaktion dieser Regierung auf Covid-19, die kürzlich Proteste unter den Menschen in China ausgelöst hat.

„Ihr Ansatz war sehr, sehr streng und ziemlich drakonisch in Bezug auf Abschaltungen ohne scheinbaren Zweck“, sagte Fauci zu Gastgeber Chuck Todd.

Ashish Jha, Koordinator der Covid-19-Reaktion des Weißen Hauses, fügte am Sonntag in ABCs „This Week“ hinzu, dass „Lockdown und Zero Covid sehr schwer durchzuhalten sein werden“.

Chinesische Regierungsbeamte haben unter Präsident Xi Jinping eine „Null-Covid“-Politik gegen die Krankheit eingeführt, was in den letzten Tagen zu weit verbreiteten Abriegelungen und Reisebeschränkungen geführt hat.

Senator Chris Murphy (D-Conn.), ein Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen, sagte am Sonntag in CNNs „State of the Union“, er wisse noch nicht, ob die Proteste eine echte Bedrohung für die Führung von Xi darstellen würden.

„Diese Diktatoren haben leider ziemlich ausgeklügelte Mittel, um an der Macht zu bleiben“, sagte Murphy.