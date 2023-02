Klaar voor meer snel furieuze familie? Hier is de trailer voor Fast X, de 10e film binnen de Fast and the Furious-franchise. Daarin komen Vin Diesel en hard rijdende vrienden in actie tegen Brie Larson en Jason Momoa.

Momoa speelt de zoon van de hoofdschurk uit Fast Five uit 2011 — je weet wel, degene met de achtervolging waarbij een gigantische kluis door de straten van Rio wordt vernield. Hij is uit op wraak in een actieverhaal dat veel van de grote sterren van de franchise naar zich toe trekt, meer belachelijke stunts en op de een of andere manier echte straatraces.

Fast X wordt op 19 mei uitgebracht en de eerste teaser komt net daarvoor binnen Super Bowl 2023 samen met een reeks andere trailers inclusief Scream VI, Dungeons & Dragons en 65.

Fast and Furious 10 is al uitgesteld omdat de COVID-pandemie de vorige film heeft teruggedrongen, F9 (uitgebracht in 2021). Alsof dat nog niet erg genoeg was, stopte de vaste regisseur van de serie, Justin Lin, enkele dagen na de productie van de nieuwe film. Maar hij is vervangen door de Franse regisseur Louis Letterier, die eerder aan het hoofd stond van de auto-actie van de Transporter-films (met in de hoofdrol Jason Statham, die ook in Fast X zit. Hé, het klopt allemaal!).

Bekende gezichten Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel en Sung Kang zijn allemaal aanwezig en correct. Naast Momoa en Larson zijn er ook nieuwe gezichten Beschermers van het universumvan Michael Rooker, De zelfmoordploeg ster Daniela Melchior, Bereiker acteur Alan Ritchson en West Side Story legende Rita Moreno. Ja echt.

We zullen naar verluidt ook een terugkeer zien voor de verschillende namen die de franchise in de loop der jaren heeft verzameld, waaronder Statham, John Cena, Cardi B, Helen Mirren, Scott Eastwood en Charlize Theron. Maar niet Dwayne “the Rock” Johnson, die naar verluidt ruzie had gehad met Diesel en het waarschijnlijk te druk had om iedereen te overtuigen om te zien Zwarte Adam.

Nieuwe films komen in 2023 van Marvel, Netflix, DC en meer Zie alle foto’s