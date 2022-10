Fast Food: Sehen Sie sich die Top-Drive-Through-Ketten an, die von den schnellsten bis zu den langsamsten geordnet sind

In einem Kampf der Drive-Throughs von Restaurantketten sagt eine neue Umfrage, dass KFC’s am schnellsten und Chick-fil-A’s am langsamsten ist.

Laut einer Umfrage von 10 US-Restaurantketten verbrachten Kunden von Chick-fil-A im Durchschnitt etwa 8,5 Minuten in ihren Autos in der Schlange, während Fahrer bei KFC etwas mehr als 5 Minuten warteten Intouch-Einblick ein Customer-Experience-Management-Unternehmen. Das Unternehmen befragte im Juni und Juli mehr als 1.500 Drive-Through-Standorte.