Fast ein ganzes Kriegsjahr: Selenskyj: „Die Lage wird immer härter“

Seit fast einem Jahr wüten russische Truppen in der Ukraine und hinterlassen Tod und Zerstörung. Am Jahrestag des Krieges erwartet Präsident Selenskyj, dass es noch schlimmer wird. Die Russen sollten Erfolge vorweisen können. Erneut sterben Menschen bei einem Raketeneinschlag in Donezk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor einer Zunahme der Angriffe vor dem Jahrestag des russischen Kriegsbeginns am 24. Februar. In der Ostukraine wollen die Russen bis dahin Erfolge zeigen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. „Die Situation wird immer härter“, sagte er und lobte den Widerstand der ukrainischen Streitkräfte.

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass eine Rakete ein Wohnhaus in Kramatorsk in der Region Donezk im Osten getroffen und dabei erneut Menschen getötet und verletzt hat. Selenskyj verurteilte den Angriff. Unter den Trümmern liegen Menschen. „Der einzige Weg, den russischen Terrorismus zu stoppen, besteht darin, ihn zu besiegen. Mit Panzern. Kampfflugzeugen. Langstreckenraketen“, schrieb er auf Twitter.

Vor einem EU-Ukraine-Gipfel an diesem Freitag informierte Selenskyj in seiner Videobotschaft über die „Erfolge“ der Arbeit der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden. So wurde beispielsweise eine Polizeidienststelle erwischt, die einen Prostituiertenring gedeckt haben soll. Es habe Gewalt gegen Mädchen gegeben, sagte Selenskyj. Es gibt erste Festnahmen. Nach Angaben der Behörden sollen die Beamten jeden Monat eine Million Euro an „Schutzgeldern“ eingesammelt haben.

Aufräumen in Kiew

Selenskyj hatte kürzlich angekündigt, gegen Korruption, Amtsmissbrauch und andere kriminelle Verhaltensweisen im öffentlichen Dienst vorzugehen. Er sagte, hochrangige Beamte im Zolldienst seien entlassen worden. Darüber hinaus haben der Geheimdienst SBU, Ermittler und Staatsanwälte Dutzende von Razzien in verschiedenen Regionen des Landes durchgeführt, um Beweise für Strafverfahren zu sammeln. „Gerechtigkeit wird hergestellt.“

Auch die EU-Kommission fordert weitere Anstrengungen im Kampf gegen kriminellen Machtmissbrauch. Vor der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr dürfte Selenskyj den Schaden für sich begrenzen wollen, denn nach fast vier Jahren an der Macht glauben viele Wähler immer noch, dass auf diesem Gebiet zu wenig passiert sei. Allerdings würdigt Transparency International die Erfolge des Landes in den letzten Jahren in seinem jährlichen Korruptionsindex.