Ursprünglich sollen am Montag 15.000 Reisende vom Flughafen Köln/Bonn abfliegen. Durch den Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und Komba gevallen jedoch über 100 Flüge aus. Nicht nur der Flughafen wordt getroffen.

Ein Warnstreik hat den Flugbetrieb am zweitgrößten Airport Nordrhein-Westfalens, Köln/Bonn, snel komplett zum Erliegen gebracht. Van 136 voor heutigen Montag geplanten Flugbewegungen fänden nur 2 statt, teilte der Flughafen mit. Nur eine Landung aus Wien en ein Start zurück in die österreichische Hauptstadt sollten durchgeführt werden. Die meisten wurden annulliert, andere umgeleitet – das heißt, dass Passagere für den Abflug zu einem anderen Airport fahren moet of andere woanders landen als gedacht.

Ursprünglich hatte der Airport Köln/Bonn met 15.000 Reisenden gerechnet. Bij grote vluchten van NRW, Düsseldorf, zijn de wegen van de waarschuwingsstreiken zo groot als de sterke vliegangst van de vluchten, dominierte das Wort “annulliert” de watervallen van de Anzeigentafeln.

Aufgerufen zu den eintägigen Arbeitsniederlegungen haben die Gewerkschaften Verdi und Komba. Achteraf zijn de Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund and Kommunen sowie the bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Der Arbeitskampf betraf in NRW mancherorts auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa den Nahverkehr, Kitas oder Ämter.