Fast 62.000 Menschen starben letztes Jahr in Europas heißestem Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen an hitzebedingten Todesfällen, wie eine neue Studie herausgefunden hat – ein weiterer herzzerreißender Beweis dafür, dass Hitze ein stiller Killer ist und seine Opfer weit unterzählt sind.

Die am Montag in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass zwischen dem 30. Mai und dem 4. September letzten Jahres in Europa 61.672 Menschen an hitzebedingten Krankheiten starben. Italien war mit rund 18.000 Todesfällen das am stärksten betroffene Land, gefolgt von Spanien mit knapp über 11.000 und Deutschland mit rund 8.000.

Forscher fanden außerdem heraus, dass die extreme Hitze ältere Menschen und Frauen unverhältnismäßig stark schädigte. Von den fast 62.000 analysierten Todesfällen war die hitzebedingte Sterblichkeitsrate bei Frauen um 63 % höher als bei Männern. Auch das Alter war ein wichtiger Faktor Die Zahl der Todesopfer steigt bei Menschen ab 65 Jahren deutlich an.

„Das ist eine sehr große Zahl“, sagte Joan Ballester, Epidemiologin bei ISGlobal und Hauptautorin der Studie, gegenüber CNN.

Eurostat, das statistische Amt Europas, hat letztes Jahr versucht, die Zahl der Todesopfer durch die Hitzewelle zu quantifizieren, indem es die Übersterblichkeit zählte – also wie viele Menschen mehr starben als in einem typischen Sommer. Aber Ballester, der in Spanien lebt und letztes Jahr durch die Hitzewelle geschwitzt hat, sagte, die am Montag veröffentlichte Studie sei die erste gewesen, die analysiert habe, wie viele Todesfälle im letzten Sommer speziell durch Hitze verursacht wurden.

Forscher analysierten Temperatur- und Sterblichkeitsdaten zwischen 2015 und 2022 für 35 europäische Länder – die eine Gesamtbevölkerung von 543 Millionen Menschen repräsentieren – und erstellten daraus epidemiologische Modelle zur Berechnung hitzebedingter Todesfälle.

„Für mich als Epidemiologe weiß ich, was mich erwartet, und (die Zahl der Todesfälle) ist nicht überraschend, aber für die allgemeine Bevölkerung ist es sehr wahrscheinlich, dass dies erstaunlich ist“, sagte er.

Die Region hat dieses Szenario schon einmal gesehen – eine beispiellose Hitzewelle führte im Sommer 2003 zu mehr als 70.000 zusätzlichen Todesfällen. Diese Hitzewelle sei ein „außerordentlich seltenes Ereignis“ gewesen, sagten die Wissenschaftler der Studie, selbst wenn man das vom Menschen verursachte Klima berücksichtigte Krise.

Die Hitzewelle von 2003 sei ein Weckruf gewesen, sagten Forscher. Dies zeige, dass es Europa zu diesem Zeitpunkt an der nötigen Vorbereitung mangelte, um ein Massenunfallereignis mit Hitzeschäden zu verhindern, und es habe die Fragilität des Gesundheitssystems der Region deutlich gemacht, sagte Ballester, insbesondere da Wetterextreme häufiger und intensiver würden.

Doch die Ergebnisse der Studie zeigen, dass selbst die aktuellen Präventionspläne Europas noch immer nicht ausreichen, um mit der rasanten Geschwindigkeit Schritt zu halten, mit der gefährliche Hitzewellen auftreten und noch mehr Menschenleben gefährden.

„Die Tatsache, dass im Sommer 2022 in Europa mehr als 61.600 Menschen an Hitzestress starben, obwohl viele Länder anders als 2003 bereits über aktive Präventionspläne verfügten, deutet darauf hin, dass die derzeit verfügbaren Anpassungsstrategien möglicherweise noch unzureichend sind“, sagte er Hicham Achebak, Mitautor der Studie und Forscher bei ISGlobal.

Auch wenn die Zahlen ohne die aktuellen Hitzeschutzpläne der Region möglicherweise schlechter ausgefallen wären, warnen die Autoren, dass die Welt nur noch heißer werden wird – und dass Europa ohne wirksame Anpassungspläne bis 2030 jeden Sommer mit mehr als 68.000 vorzeitigen Todesfällen rechnen könnte. und bis 2040 über 94.000.

„Die in den letzten zehn Jahren beobachtete Beschleunigung der Erwärmung unterstreicht die dringende Notwendigkeit, Präventionspläne neu zu bewerten und erheblich zu stärken“, sagte Achebak.

Die Studie vom Montag zeigt, wie ernst ein Gesundheitsrisiko extreme Hitze sein kann. In den USA sterben mehr Amerikaner an Hitze als an jeder anderen wetterbedingten Katastrophe, und die Klimakrise hat diese Extremereignisse noch tödlicher gemacht. Nach Angaben des National Weather Service übertrafen die Todesfälle durch Hitze im Land im vergangenen Jahrzehnt die Zahl der Hurrikane um mehr als 8 zu 1.

Doch die Zahlen zur Hitzesterblichkeit in den Vereinigten Staaten deuten darauf hin, dass weit weniger Menschen an Hitze sterben als in Europa. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention sterben jedes Jahr rund 700 Menschen an hitzebedingten Todesfällen.

David S. Jones, ein Arzt und Historiker an der Harvard University, sagte, es gebe mehrere Erklärungen dafür, warum die US-Statistiken niedrig erscheinen: Die USA könnten ihre Zahlen zu niedrig angeben, oder die Hitze sei in Europa aufgrund fehlender Klimaanlagen tödlicher – oder es könnte eine Kombination aus beidem sein.

Jones, der nicht an der Studie vom Montag beteiligt ist, sagte, dass beispielsweise nur 5 % der Haushalte in Frankreich über eine Klimaanlage verfügen, verglichen mit fast 90 % in den USA.

„Es gibt auch Grund zu der Annahme, dass Orte, die häufiger Hitze ausgesetzt sind, wie der amerikanische Süden, tatsächlich weniger anfällig für Hitze sind als Orte wie der Nordosten der USA oder in Chicago oder Europa“, sagte Jones.

„Aber es kommt wieder auf die Frage zurück: Berichtet Europa einfach genauer als die USA?“ er sagte. „Seit Jahrzehnten gibt es Menschen, die mit der Qualität der US-Gesundheitsdaten in allen Bereichen frustriert sind, nicht nur über Hitze, sondern über alles andere.“

John Balbus, der amtierende Direktor des Büros für Klimawandel und Gesundheitsgerechtigkeit beim US-Gesundheitsministerium, sagte, die Zahl sei niedriger, weil die CDC nur Menschen zähle, deren Sterbeurkunden ausdrücklich darauf hinweisen, dass Hitze die Todesursache sei als ein beitragender Faktor.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass hitzebedingte Todesfälle in 297 der bevölkerungsreichsten Landkreise des Landes unterschätzt wurden. Forscher sagten, dass Sterblichkeitsaufzeichnungen dazu neigen, andere potenziell hitzebedingte Todesursachen wie Herzinfarkte zu vernachlässigen.

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten herauszufinden, wie viele Menschen in den USA durch immer häufiger auftretende Hitzewellen geschädigt werden. Balbus stellte fest, dass die CDC die Anzahl der Menschen erfasst, die wegen hitzebedingter Krankheiten in die Notaufnahme kommen.

Die Biden-Regierung arbeite an kurzfristigen Lösungen für die Hitze, sagte Balbus, etwa an effektiverer Beratung und der Bereitstellung von Klimaanlagen für Familien mit niedrigem Einkommen.

Durch die jüngsten Gesetze haben sie aber auch die Langfristigkeit im Blick: die Anpflanzung von mehr Bäumen und Grünflächen in städtischen Gebieten, die die Umgebungsluft abkühlen; Bereitstellung von Unterstützung für Gemeinden für reflektierende Straßen und Dächer; und wir arbeiten daran, die Bauvorschriften zu modernisieren, damit sie weniger Wärme einfangen.

Dennoch, so Balbus, sollten angesichts der weiter steigenden Temperaturen mehr Mittel für die Untersuchung und Verfolgung der gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise bereitgestellt werden.

„Wir geben mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen unser Bestes“, sagte Balbus. „Und wir könnten mit mehr Kapazität mehr erreichen, aber es ist etwas, das wissenschaftliche Herausforderungen mit sich bringt und Unterstützung erfordert.“