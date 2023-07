Eine neue Umfrage der Brown University hat ergeben, dass sich der Anteil der nicht-heterosexuellen Befragten seit 2010 etwa verdreifacht hat

Eine der renommiertesten Schulen Amerikas, die Brown University, hat im letzten Jahrzehnt einen Anstieg der sexuellen Orientierung von LGBTQ erlebt, wobei fast vier von zehn Studenten sich inzwischen als etwas anderes als heterosexuell identifizieren.

Eine Umfrage der Zeitung der Ivy-League-Universität, dem Brown Daily Herald, letzten Monat ergab, dass sich mittlerweile 38 % der Studenten als LGBTQ identifizieren. Im Vergleich zu 14 % im Jahr 2010, dem ersten Jahr, aus dem Daten verfügbar waren.

Der größte Teil des Anstiegs erfolgte in den letzten drei Jahren. Tatsächlich identifizierten sich noch im Jahr 2019 fast 80 % der Schüler als heterosexuell. Ein Bericht des Washington Examiner vom Sonntag deutete darauf hin, dass Browns Anstieg bei der LGBTQ-Identifizierung eine Folge von … war „soziale Ansteckung“ – und nicht eine dramatische Veränderung der sexuellen Orientierung der Studentenschaft oder ein plötzlicher Anstieg des Selbstvertrauens, LGBTQ-Identitäten offen auszudrücken.









Lisa Littman, eine Forscherin für Geschlechtsdysphorie und frühere Assistenzprofessorin an der Brown University, hat argumentiert, dass sich einige junge Menschen aufgrund von Gruppenzwang als Transgender identifizieren. Eine letztes Jahr vom US Center for the Study of Partisanship and Ideology durchgeführte Studie ergab, dass die LGBTQ-Identifikationsraten an drei der elitärsten privaten Schulen für freie Künste Amerikas, den Colleges Oberlin, Wellesley und Smith, zwischen 51 % und 70 % liegen.

Eric Kaufmann, ein Forscher der Denkfabrik, sagte gegenüber College Fix, dass sich das Sexualverhalten nicht im gleichen Tempo verändert habe wie die sexuelle Identifikation. „Wenn es darum ginge, dass Menschen sich in der Lage fühlten, sich zu outen, dann hätten wir sehen müssen, wie diese beiden Trends gemeinsam zunehmen.“ er behauptete.

Brown liegt in Providence, Rhode Island und wurde ein Dutzend Jahre vor Beginn der Amerikanischen Revolution gegründet. Es ist das siebtälteste College oder die siebtälteste Universität in den USA. In einem Ranking der vierjährigen Universitäten des Landes von US News & World Report belegte sie Platz 13. Studiengebühren, Gebühren, Unterkunft und andere Kosten belaufen sich auf fast 90.000 US-Dollar pro Jahr.













Der Umfrage zufolge verzeichnete die Schule zwischen 2010 und 2023 einen Rückgang der heterosexuellen Identifikation um 25 %. Die homosexuellen Identifikationen stiegen um 26 %, während sich die Zahl der Studierenden, die sich als bisexuell identifizierten, mehr als verdreifachte. „Andere“ LGBTQ-Identifikationen stiegen um 793 %.

LBGTQ-Identifikationen bei Brown sind mehr als fünfmal so hoch wie die landesweite Rate. Eine Gallup-Umfrage Anfang des Jahres ergab, dass sich 7,2 % der Erwachsenen in den USA als etwas anderes als heterosexuell identifizieren, doppelt so viele wie vor einem Jahrzehnt. Fast 21 % der sogenannten Erwachsenen der Generation Z – die nach 1997 geborenen Menschen – identifizieren sich als LGBTQ.