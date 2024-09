„Ein Song, der jeiner Wahlparty fehlen darf!“: Zo beschreven ZDF Magazin Royale-Satiriker Jan Böhmermann toont nieuw lied met titel Het fascisme is terug. Er is een locker-flocking-afbeelding in het blauwe kleurenbundeldiagram (Blau ist die Parteifarbe der AfD) en met „blutrotem Deutschlandffeil“ – a roter Pfeil ist im Logo der AfD – über Remigration, Deutsch-Sein, den „Einzelfall Sylt „, stoere Manner. Ook FPÖ-chef Herbert Kickl speelt in een videoclip in een rol. Eine Songzeile lautet etwa dus: „Wer Deutsch ist, bestimmt! Wer nicht deutsch ist: raus! Wer German ist, bestimm ich!“ Oder: „Zo warm en zo bruin, schat. Die Brandmauer brennt.“