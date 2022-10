Faschismus-Gedenken in Italien: „Ein Zufall der Geschichte“

Stand: 27.10.2022 20:31 Uhr

Giorgia Meloni ist Italiens neue Ministerpräsidentin geworden – fast auf den Tag genau 100 Jahre nach Mussolinis Machtantritt. Gegen den Jahrestag des „Marsches auf Rom“ mobilisieren nun auch Gegner des Faschismus.

Von Jörg Seisselberg, ARD Studio Rom

In Italien sind dies normalerweise die Tage der Mussolini-Nostalgiker, der alten und neuen Faschisten. Ende Oktober kommen sie seit Jahrzehnten zusammen, um Benito Mussolini und der faschistischen Machtergreifung 1922 zu gedenken.



BR-Logo Jörg Seisselberg

ARD-Studio Rom

Hauptort der jährlichen Mussolini-Verehrung ist Predappio in der Emilia-Romagna, der Geburtsort des faschistischen Diktators. Es sind immer mehrere hundert, meist über tausend Teilnehmer. Dann rufen sie „Genosse Mussolini – anwesend!“, manche heben den Arm zum Hitlergruß.

Antifaschistische Demo am symbolischen Ort der Faschisten

Dem wollen in diesem Jahr demokratische Parteien, Gewerkschaften und Verbände entgegenwirken – auch in Predappio. Am Jahrestag von Mussolinis sogenanntem Marsch auf Rom organisiert die Partisanenvereinigung ANPI eine antifaschistische Demonstration am symbolträchtigen Ort der Faschisten. In Predappio soll an die Alliierten und die italienischen Partisanen erinnert werden, die die Stadt Ende Oktober ebenfalls an einem Tag befreiten.

Dies ist eine Kundgebung gegen Mussolini-Nostalgie, sagt der örtliche ANPI-Vorsitzende Miro Gori. Aber auch eine Botschaft an Rom, wo jetzt Giorgia Meloni regiert, mit einer Partei, die neofaschistische Wurzeln hat. Sie wollen zeigen, sagt Gori, dass „es im Land Kräfte gibt – Verbände, Gewerkschaften und andere Gruppen der Zivilgesellschaft – die Demokratie garantieren“. Sie würden dafür sorgen, „dass diese zweifellos demokratisch gewählte Regierung jetzt unter voller Achtung der Verfassung regiert, die antifaschistisch ist“.

Gori, der aus einer Partisanenfamilie stammt, nennt die ersten Personalentscheidungen des Wahlsiegers Meloni fragwürdig. Er weist unter anderem darauf hin, dass Ignazio La Russa Präsident des Senats geworden ist – ein Mann, der stolz darauf ist, dass in seinem Wohnzimmer eine Mussolini-Statue steht.

Experte: Geschichte des Faschismus unzureichend aufgearbeitet

Giulia Albanese, Professorin in Padua und Italiens führende Faschismusforscherin, warnt davor, Mussolini und den Faschismus herunterzuspielen. Das faschistische Regime, sagt sie, sei „eine Diktatur, ein totalitäres Regime, das die italienische Gesellschaft kontrollierte, nach und nach alle Gegner aus dem Schutz der Gesellschaft ausschloss, sie verfolgte“. Gleichzeitig, so der Faschismus-Experte, habe sie „ein Herrschaftsprojekt auf europäischer und internationaler Ebene aufgebaut“. Sichtbar wurde dies mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten.

Nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa, kritisiert Albanese, sei die Geschichte des Faschismus nicht ausreichend aufgearbeitet worden – deutlich weniger als die des Nationalsozialismus. Zur aktuellen politischen Entwicklung in Italien und zur Regierungsübernahme von Giorgia Meloni ausgerechnet zum 100. Jahrestag des „Marsches auf Rom“ sagt der Geschichtsprofessor: „Das macht einen gewissen Eindruck. Aber es ist ein Zufall der Geschichte.“ Ein Zufall, sagt Albanese, der die Italiener möglicherweise sensibler und reaktionsfähiger mache, „wenn politisches Handeln Anlass zur Sorge gibt“.

Marsch der Alt- und Neofaschisten

Demo-Organisator Miro Gori hofft, dass möglichst viele in Mussolinis Geburtsort für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Jahrestag der faschistischen Machtergreifung auf die Straße gehen. Von Bürgermeister Predappios, einem Mann der Meloni-Partei Brothers of Italy, kam keine Unterstützung für die Demonstration. Er hat es abgelehnt, die Schirmherrschaft für die Veranstaltung zu übernehmen. Gori findet das ein besorgniserregendes Signal: „Aus unserer Sicht hat der Bürgermeister zweifellos einen Fehler gemacht.“ Normalerweise würde die Schirmherrschaft „bei Demonstrationen dieser Art, die friedlich, demokratisch und antifaschistisch sind“, problemlos angenommen.

Zwei Tage nach der Demonstration der Faschismusgegner wollen Alt- und Neufaschisten auch in Predappio aufmarschieren. Am Sonntag, wie jedes Jahr zum Jahrestag der faschistischen Machtergreifung, planen sie einen Marsch zum Grab Mussolinis auf dem örtlichen Friedhof.

Ob und wie sich Giorgia Meloni zum 100. Jahrestag des „Marsches auf Rom“ äußern wird, ist noch nicht bekannt. Die Demokratische Partei, die größte Oppositionskraft im Parlament, hat zu einer Versammlung in Rom am Giacomo Matteotti-Denkmal aufgerufen – in Erinnerung an den sozialistischen Parlamentsabgeordneten, der zu Beginn des Mussolini-Regimes von Faschisten erschossen wurde.