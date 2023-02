De 31-jarige, die eerder door haar moeder werd beschaamd in reactie op posts op sociale media, vertelde het ook Wekelijks in contact in een verklaring: “Ik zal mijn dochter niet beschamen, ik HOUD van en steun Sophia 100 procent over wie en wat ze wil worden.”

Ze voegde eraan toe: “De moedershamers zouden moeten herkennen waar sommige kinderen uit groeien en wat ze (niet) doen. Dat hoort bij een tienerreis omdat ik mijn navelpiercing niet meer heb.”

Er zijn niet de eerste gezichtspiercings voor Sophia. De tiener liet haar septum piercen voor haar 13e verjaardag in 2022 en haar moeder kreeg toen ook kritiek omdat ze het toestond.

“Sophia is de eerste in mijn familie die een septumpiercing heeft gekregen, en vooral toen ze 13 was,” vertelde Farrah TMZ destijds. “Dit is misschien de coole moeder in mij, of gewoon een liefhebbende ouder, maar ik heb liever dat het door een professional wordt gedaan, ontsmet en schoon, dan dat mijn tiener wegsluipt en het zelf doet, een infectie oploopt en wat dan ook.”