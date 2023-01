Farmers Insurance Open: Max Homa gewinnt bei Torrey Pines, während Jon Rahm auf der PGA Tour drei Torf verpasst | Golf-Neuigkeiten

Max Homa feierte bei den Farmers Insurance Open einen Zwei-Schuss-Sieg

Max Homa holte sich nach einem beeindruckenden Finish bei den Farmers Insurance Open einen Zwei-Schuss-Sieg, als Jon Rahm bei seinem Versuch, einen dritten PGA Tour-Titel in Folge zu gewinnen, scheiterte.

Homa hob am letzten Tag auf dem South Course in Torrey Pines einen Rückstand von fünf Schlägen auf, indem er sieben Birdies mit einem einsamen Bogey mischte, um einen Sechser unter 66 zu kardieren und sich den zweiten Saisonsieg zu sichern.

Der 32-Jährige beendete die Woche mit 13 Schlägen unter und zwei Vorsprung auf den ehemaligen PGA-Champion Keegan Bradley. Der zweimalige Collin Morikawa hat einen weiteren Rückstand auf den dritten Platz vor Sungjae Im, Sahith Theegala und dem über Nacht führenden Sam Ryder.

Collin Morikawa (links) spielte während der Endrunde in Kalifornien neben Max Homa

„Es ist eine Menge Geduld und viel Selbstvertrauen“, sagte Homa über seine Fähigkeit, von hinten zu kommen. „Offensichtlich gibt es eine Menge großartiger Spieler. Das Board war gestapelt, aber ich musste einfach wissen, dass es offensichtlich ein harter Golfplatz ist. Ich musste einfach weiterhin gute Schläge und gute Putts machen.“

Homa lochte aus 25 Fuß am dritten für das erste von drei Birdies in einer Vier-Loch-Strecke und fügte ein weiteres aus sechs Fuß am neunten Par-5 hinzu, als er 31 drehte.

Der Amerikaner sah, wie ein Birdie am 11. zunichte gemacht wurde, als er aus 10 Fuß verfehlte, um das Par am 14. zu retten, aber Homa konvertierte am 16. aus 15 Fuß und nutzte das Par 5 zuletzt, um seinen ersten Sieg seit der Saison zu vervollständigen. Eröffnung der Fortinet Championship im September.

Bradley beendete die Woche mit einer Bogey-freien 66 mit einem Chip-in-Birdie vom 13. Grün, während Morikawas ereignisreiche 69 in der letzten Runde Löcher aus 43 und 37 Fuß unter seinen sieben Birdies beinhaltete.

Ryder ging am letzten Tag mit zwei Schlägen in Führung und begann seine Runde mit einem Birdie, obwohl er sich nach zwei aufeinanderfolgenden Bogeys vom siebten und einem doppelten Bogey am 15. zu einem Drei-zu-75-Ergebnis abmühte.

Rahm, der mit einem fünften Sieg in sieben weltweiten Starts auf die Nummer 1 der Welt hätte aufsteigen können, ließ am letzten Tag ebenfalls nach und erzielte einen Zwei-über-74, um neben Jason Day auf den geteilten siebten Platz zurückzufallen.

Jon Rahm wäre damit über Rory McIlroy an die Spitze der Weltrangliste gerückt

Hideki Matsuyama und Tony Finau teilten sich mit Seven Under den neunten Platz, während Rickie Fowler vier Schläge in einer Sechs-Loch-Strecke auf seinen Back Nine abgab, um zurück in die Gruppe mit dem punktgleichen elften Platz zu rutschen.

Was kommt als nächstes?

Die PGA Tour-Saison bleibt für das AT&T Pebble Beach Pro-Am in Kalifornien, wo ein Feld von 156 Amateuren und Prominenten zusammen mit 156 Profis in drei Runden auf Pebble Beach Golf Links, dem Spyglass Hill Golf Course und dem Monterey Peninsula Country Club spielt.

Jordan Spieth, der US-Open-Champion Matt Fitzpatrick und Viktor Hovland sind alle dabei, während der ehemalige walisische Nationalspieler Gareth Bale, der Buffalo Bills-Quarterback Josh Allen und der Schauspieler Bill Murray zu den prominenten Interessenten gehören.

Die frühe Berichterstattung über das AT&T Pebble Beach Pro-Am beginnt am Donnerstag ab 16:30 Uhr auf Sky Sports Golf, bevor die vollständige Berichterstattung ab 20:00 Uhr beginnt.