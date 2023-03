CNN

—



Een boerenprotestpartij in Nederland heeft een schok veroorzaakt na het winnen van de provinciale verkiezingen deze week, slechts vier jaar na de oprichting. Zou hun opkomst bredere implicaties kunnen hebben?

De Boer-Burger Beweging of BoerburgerBeweging (BBB) ​​is ontstaan ​​uit massademonstraties tegen het milieubeleid van de Nederlandse regering, protesten waarbij boeren hun tractoren gebruikten om de openbare weg te blokkeren. De BBB wordt nu de grootste partij in de Eerste Kamer.

De ontwikkelingen hebben de ambitieuze milieuplannen van de Nederlandse overheid op losse schroeven gezet en worden door de rest van Europa nauwlettend in de gaten gehouden.

De beweging werd aangedreven door gewone boeren, maar is een onwaarschijnlijk front geworden in de cultuuroorlogen. Donald Trump en Marine Le Pen hebben hun steun uitgesproken, terwijl sommigen van extreemrechts de beweging zien als de belichaming van hun ideeën over elites die groen beleid gebruiken om de rechten van individuen met voeten te treden.

De Boer-Burgerbeweging boekte woensdag een ruime overwinning bij de regionale verkiezingen en behaalde meer zetels in de senaat dan de conservatieve VVD-partij van premier Mark Rutte.

Uit de eerste exitpoll bleek dat de partij 15 van de 75 zetels in de Senaat zou winnen met bijna 20 procent van de stemmen. Ondertussen zakte de regerende VVD-partij van Rutte van 12 naar 10 zetels, waardoor ze geen senaatsmeerderheid meer had. Uit de resultaten op donderdag bleek dat de BBB-partij de meeste stemmen had gewonnen in acht van de twaalf provincies van het land.

De verkiezingsoverwinning van woensdag is veelbetekenend, want het betekent dat de partij nu de grootste in de Eerste Kamer zal worden, die de macht heeft om in de Tweede Kamer overeengekomen wetgeving te blokkeren – waardoor het milieubeleid van de Nederlandse regering in twijfel wordt getrokken.

Toen de verkiezingsuitslag woensdagavond naar buiten kwam, zei BBB-leider Caroline van der Plas tegen de binnenlandse omroep Radio 1: “Niemand kan ons langer negeren.

“Kiezers hebben zich heel duidelijk uitgesproken tegen het beleid van deze regering.”

Kranten omschrijven de verkiezingsuitslag deze week als een ‘monsteroverwinning’ voor de Boer-Burgerbeweging, die steun krijgt van delen van de samenleving die zich niet gesteund voelen door de VVD-partij van Rutte.

Voor Arjan Noorlander, een politiek verslaggever in Nederland, hebben de resultaten van de provinciale verkiezingen van deze week de politieke toekomst van het land erg moeilijk te voorspellen. “Het is een groot zwart gat wat er daarna gaat gebeuren”, zei hij tegen CNN.

“Ze hebben geen meerderheid, dus ze zouden moeten onderhandelen om een ​​kabinet te vormen en we moeten afwachten wat de impact zal zijn.”

Tom-Jan Meeus, een journalist en politiek columnist in Nederland, gelooft dat de uitslag van woensdag een weerspiegeling is van een “ernstige onvrede” met de traditionele politiek in het land.

“Dit feest maakt zeker deel uit van die trend”, zei hij tegen CNN.

“Het is echter nieuw omdat het een andere agenda heeft dan eerdere anti-establishmentpartijen, maar het past in het grotere geheel dat hier al 25 jaar bestaat.”

Meeus is van mening dat de schokkende stijging van de steun voor de BBB-partij grotendeels afkomstig is van degenen die in kleine plattelandsdorpen wonen en zich gedesillusioneerd voelen door het overheidsbeleid.

“Hoewel het een klein land is, bestaat de perceptie dat mensen die in het westelijke, verstedelijkte deel van het land wonen, alle goederen krijgen van het overheidsbeleid, en mensen die op het platteland in kleine dorpen wonen, geloven dat de succesvolle mensen in Amsterdam, in de Den Haag, in Utrecht hebben de goederen en daar hebben ze last van.

“Dus het gevoel is dat de minder succesvolle, minder slimme mensen in de val worden gelokt door een overheid die niet begrijpt wat hun problemen zijn.”

Noorlander is het ermee eens dat het belangrijkste onderwerp waar ze het de laatste tijd over hebben, de positie van de boeren in Nederland is, vanwege “de vervuilings- en milieuregels die voornamelijk in Brussel door de EU zijn gemaakt, daar verzetten ze zich tegen.”

“Ze willen dat boeren een plek krijgen in Nederland. Dat is hun belangrijkste onderwerp, maar het werd de afgelopen maanden breder. Het is de stem geworden van mensen die in deze landbouwgebieden wonen, buiten de grote steden, tegen de mensen in de grote steden die het beleid maken en internationaler zijn.”

De Boer-Burger Beweging is vier jaar geleden opgericht naar aanleiding van de kabinetsvoorstellen om de stikstofuitstoot aan te pakken.

De Nederlandse regering lanceerde een campagne om de uitstoot in 2030 te halveren, waarbij de industriële landbouw met de vinger werd gewezen vanwege de toenemende vervuiling die de biodiversiteit van het land bedreigde.

De BBB-partij heeft zich verzet tegen de maatregelen – waaronder het uitkopen van boeren en het verminderen van de veestapel – in plaats daarvan legt ze de nadruk op het levensonderhoud van de boeren dat dreigt te worden vernietigd.

Boeren hebben geprotesteerd tegen het groene beleid van de overheid door overheidsgebouwen te blokkeren met tractoren en mest op snelwegen te dumpen.

Meeus gelooft dat de verkiezingsoverwinning van deze week voor de BBB betekent dat de agenda om de stikstofcrisis aan te pakken nu in “grote problemen” zit.

“Deze stemming is duidelijk een verklaring van een groot deel van de kiezers om nee te zeggen tegen dat beleid”, zei hij.

Volgens Ciarán O’Connor, een senior analist bij het Instituut voor Strategische Dialoog, zegt de BBB een platform te hebben gebouwd op de rug van de protestbeweging voor hun partij als vertegenwoordiger van het ‘echte volk’.

De BBB, zegt hij, “is een van de belangrijkste drijvende krachten geweest om mensen te laten protesteren, maar gaf ook vorm aan de ideologieën en overtuigingen die een groot deel van de beweging aandrijven; het verwerpen of betwisten van klimaatverandering of, in ieder geval, maatregelen die een negatieve invloed zouden hebben op het levensonderhoud van boeren en bedrijven; breder EU-scepticisme; ontluikende anti-immigratie- en anti-islamopvattingen ook.”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft het protest het afgelopen jaar op verschillende punten gepromoot tijdens zijn toespraken. Tijdens een bijeenkomst in Florida afgelopen juli zei hij tegen menigten: “Boeren in Nederland van alle plaatsen verzetten zich moedig tegen de klimaattirannie van de Nederlandse regering.”

De Farmer-Citizen Movement heeft ook steun gekregen van extreemrechts.

Een rapport van The International Centre for Counter-Terrorism beschrijft hoe wat begon als lokale protesten de aandacht trok van extremisten en samenzweerders, die het vooral zagen als bewijs van de zogenaamde “Great Reset”-theorie van wereldwijde elites die de massa’s voor hun eigen doeleinden gebruikten. voordeel.

Volgens O’Connor sluit de beweging aan bij een populistisch standpunt van klimaatactie als een nieuwe vorm van tirannie die wordt opgelegd door regeringen die niet op de hoogte zijn van gewone burgers.

“Een van de tactieken van de Nederlandse boerenprotestbeweging is het gebruik van tractoren om blokkades te creëren. De internationale belangstelling voor de boerenprotestbeweging, en deze manier van protesteren, groeide pas echt in 2022, niet lang na het Canadese vrachtwagenkonvooi dat werd georganiseerd en gepromoot door een aantal extreemrechtse figuren in Canada, de VS en ook internationaal. gezegd.

“Voor veel extreemrechtse figuren werd deze beweging gezien als de volgende iteratie van dat ‘konvooi’-type protest en zij zagen het als een volksprotest dat zich mobiliseerde tegen tirannieke of onbereikbare regeringen.”

Voor sommige analisten is het echter voorbarig dat extreemrechts de Nederlandse protesten claimt.

“Daar was ik niet erg van onder de indruk”, zei Meeus. “Over het algemeen was de perceptie van het probleem dat in de hoofden van extreemrechtse mensen uit Canada en de Verenigde Staten zat, voor zover ik heb gezien, behoorlijk ver weg.

“Het valt nog te bezien of de Farmer-Citizen Movement zich zal presenteren als een extreemrechtse partij.”