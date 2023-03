Een farmaceutische crisis in Pakistan laait op te midden van een vertraging bij het vrijgeven van cruciale reddingsfondsen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een bedrag van 1,1 miljard dollar (1,03 miljard euro).

De productie van medicijnen in het Zuid-Aziatische land is de afgelopen maanden met 21,5% gedaald, voornamelijk als gevolg van de langdurige weigering van commerciële banken om de invoer van grondstoffen te vergemakkelijken.

Syed Farooq Bukhari, voorzitter van de Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association, vertelde DW dat de banken in januari van dit jaar de uitgifte van kredietbrieven (LC’s) hebben hervat als een formele garantie om de invoer te betalen. Maar gezien de lage deviezenreserves willigden de banken slechts ongeveer 50% van de verzoeken om de documenten in, die worden afgegeven aan goederenimporteurs die betaling binnen een bepaalde termijn garanderen.

Bukhari wees erop dat het inwilligen van 50% van de LC-verzoeken resulteert in “medicijntekorten en hamsteren door groothandelaren en detailhandelaren”.

IMF impasse

Ambtenaren geven het LC-probleem de schuld van de alarmerend lage deviezenreserves van het land en dringen erop aan dat het zal duren totdat het IMF de reddingstranche van $ 1,1 miljard vrijgeeft.

Vorige maand voerde een team van IMF-onderhandelaars gesprekken met de Pakistaanse minister van Financiën Ishaq Dar in Islamabad, maar keerde terug naar de Verenigde Staten zonder een deal te sluiten om de fondsen vrij te maken.

De meeste medicijnen en andere farmaceutische producten die in Pakistan worden vervaardigd, gebruiken geïmporteerde grondstoffen, waarvan de tarieven zijn opgedreven door de enorme devaluatie van de Pakistaanse roepie in het afgelopen jaar.

De detailhandelsprijzen voor medicijnen worden vastgesteld door de federale overheid op aanbeveling van de Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP).

Falende economie

Maar de regering van premier Shahbaz Sharif gaat niet akkoord met het verzoek van de industrie om een ​​algemene prijsstijging van 38,5% voor medicijnen, uit angst voor een publieke terugslag aangezien de inflatie al is gestegen tot ongeveer 31,5%.

DRAP keurde onlangs een lichte verhoging van de prijzen van 19 geneesmiddelen goed, waaronder pijnstillers en koortsverlagers – een stap die door de industrie als onvoldoende werd afgewezen.

Bukhari zei dat de productie van sommige farmaceutische producten onhaalbaar was geworden omdat de waarde van de Amerikaanse dollar in een paar weken tijd was gestegen van 230 naar ongeveer 270 Pakistaanse roepie, terwijl ook de brandstoftarieven en de energiekosten stegen.

“Vier farmaceutische MNC’s (multinationale bedrijven) hebben het land al verlaten en een ander is overmacht aangegaan, terwijl 40 lokale bedrijven ons formeel hebben verteld dat ze op weg zijn naar een sluiting vanwege de onbetaalbare productiekosten”, zei hij.

Hij drong erop aan dat rechtszaken de verlichting van de prijsstelling van medicijnen voor de industrie hadden vertraagd.

Geneesmiddelen tekort

Farmaceutische bedrijven hebben ook geklaagd dat tientallen schepen en containers met grondstoffen en medische hulpmiddelen geïmporteerd uit China, Europa en de VS vastzitten in zeehavens vanwege betalingsachterstanden als gevolg van tekorten aan dollars op de markt.

De premier van Pakistan heeft twee maanden geleden een commissie gevormd om de problemen van de farmaceutische industrie te onderzoeken, maar heeft nog geen ontmoetingen gehad met medicijnfabrikanten. Ondertussen bedreigt de dieper wordende crisis de patiëntenzorg en honderdduizenden banen.

In heel Pakistan zijn tekorten aan medicijnen en farmaceutische producten gemeld.

Muhammad Noor Mehar, voorzitter van de voorzitter van het Pakistan Drug Lawyers’ Forum, wees erop dat ongeveer 10% van de geïmporteerde levensreddende medicijnen schaars was.

Hij beweerde ook dat diabetes-, hart-, nier- en astmamedicijnen niet op de markt verkrijgbaar zijn en zei dat sommige geïmporteerde medicijnen en grondstoffen wachten op inklaring in havens.

Operaties uitgesteld

Artsen van de polikliniek van de federale overheid – het op een na grootste openbare ziekenhuis in de hoofdstad Islamabad – bevestigden tekorten aan medicijnen en zeiden dat ze Ketaconzol (schimmelinfectie), Risek-injectie (gastro-oesofageale problemen), Vita 6 (tuberculose), Treviament (diabetes) omvatten. ), Neuromet (bloedarmoede en zenuwbeschadiging) en Herparine-injectie (bloedverdunnend).

Een epilepsiepatiënt, die om anonimiteit vroeg, vertelde DW dat het acute tekort aan Tegral-tabletten die werden gebruikt om zenuwpijn te verlichten, haar familie van het kastje naar de muur had gedreven.

“Hoewel doktoren me op alternatieve geneeswijzen hebben gezet, is het echt frustrerend om te zien dat de patiëntenzorg zo harteloos wordt verwaarloosd door degenen aan het roer,” zei ze. “Het is jammer dat zelfs als je het geld hebt, het niet nodig is dat je de benodigde medicijnen en behandeling krijgt.”

Het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie in Quetta is het enige kankerziekenhuis in de zuidwestelijke provincie Balochistan.

De oncoloog en hoofdarts, Jamila Shuja, vertelde DW dat de prijzen van bijna alle chemotherapiemedicijnen in een paar maanden tijd waren verdubbeld, en aangezien de meeste kankerpatiënten erg arm waren, waren hun medische prognose en behandeling zwaar aangetast.

“Injecties Doxorubicine en Kopaque, die worden toegediend aan kankerpatiënten, zijn niet verkrijgbaar bij apotheken, maar ze worden op de zwarte markt verkocht tegen tarieven die 10 keer hoger zijn dan de gemelde,” zei ze.

Muhammad Waheed, een verkoper bij Najeeb Pharmacy, Islamabad, zei dat Arinac (verkoudheid en sinusitis) en schildkliermedicijnen lange tijd niet op voorraad waren.

Er zijn ook berichten dat overheidsziekenhuizen belangrijke operaties hebben uitgesteld vanwege de onbeschikbaarheid of een tekort aan geïmporteerde oxygenators, coronaire stents, transplantatiekits en injectiespuiten.

