Die Anzeichen der Unzufriedenheit mit den Demokraten hörten damit aber noch nicht auf. Die Befragten wurden auch zum Anstieg der Kriminalität und zu Grenzproblemen befragt. Die Demokraten bekamen durchweg Nullen. Am beunruhigendsten war vielleicht, dass einige Befragte angaben, dass sie die Wirtschaft unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump bevorzugten.

„Unsere Wirtschaft ist auf dem niedrigsten Stand seit Gott weiß wie lange“, sagte ein hispanischer Befragter, der in New Jersey lebt. „Wir (schicken) weiterhin Geld in die Ukraine und in andere Länder, anstatt uns selbst zu helfen.“

Die Reaktionen verdeutlichten die harte Realität der Biden-Kampagne, die sich auf eine voraussichtlich schmerzhafte Wiederwahl vorbereitet. Der Präsident muss seine Bilanz in der Wirtschaft verkaufen – wofür er glaubwürdige Argumente vorbringen kann – und sie findet bei farbigen Wählern, die ihn überhaupt unterstützt haben, einfach keinen Anklang. Tatsächlich sehen sie überhaupt keine großen Fortschritte.

„Auf dieser Liste stehen nicht viele gute Worte“, sagte Terrance Woodbury, Vorstandsvorsitzender und Gründungspartner des liberal ausgerichteten Meinungsforschungsunternehmens HIT Strategies, das die Fokusgruppe einberufen hatte. Woodburys Firma ist darauf spezialisiert, marginalisierte Wählergruppen zu erreichen, die für die demokratische Koalition von entscheidender Bedeutung sind.

Die HIT-Tracking-Fokusgruppe, zu der POLITICO exklusiven Zugang hatte, identifizierte Schwachstellen für die Demokraten im Jahr 2024. Allen Befragten wurde Anonymität gewährt, damit sie sich frei äußern konnten. Sie diskutierten eine Reihe von Themen, aber das Hauptanliegen dieser Gruppe war die Wirtschaft.

Der Präsident und andere hochrangige Mitglieder der Regierung sind in den letzten Wochen durch das Land gereist und haben die amerikanische Wählerschaft darüber informiert, was sie getan haben, um eine boomende Wirtschaft nach der Pandemie anzukurbeln. Neben einer Reihe gesetzgeberischer Errungenschaften wie dem American Rescue Plan und dem Inflation Reduction Act hat Biden auch darauf hingewiesen, dass die Arbeitslosigkeit einen historischen Tiefstand von 3,5 Prozent erreicht hat. Nach Angaben des US-Handelsministeriums ist das der niedrigste Wert seit mehr als einem halben Jahrhundert. Er ging sogar so weit, die Politik, die den Aufschwung vorantreibt, als „Bidenomics“ zu bezeichnen.

Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die rosigen Aussichten, die Biden vertritt, bei der amerikanischen Öffentlichkeit keinen Anklang finden. Eine Umfrage der Quinnipiac University am Mittwoch ergab, dass fast sechs von zehn Amerikanern – 58 Prozent – ​​seinen Umgang mit der Wirtschaft missbilligen. Bei den schwarzen Wählern ist Biden in Sachen Wirtschaft über Wasser, aber 35 Prozent der schwarzen Wähler sagen immer noch, dass sie dies ablehnen – ein großer Unterschied zu seinem Abschneiden bei dieser Gruppe im Jahr 2020. Bei hispanischen Wählern schneidet er sogar noch schlechter ab: 50 Prozent missbilligen ihn Umgang mit der Wirtschaft.

Wie diese Fokusgruppe offenlegte, könnten die Botschaften, die von diesem entscheidenden Block von Minderheitswählern nicht gehört werden, für einen Präsidenten, der sie auf dem Weg ins Jahr 2024 braucht, Ärger bedeuten.

„Wir wissen nicht, was passieren wird“, sagte ein anderer Befragter, der sich als asiatischer Amerikaner und pazifischer Inselbewohner identifizierte. „Sie sagen sozusagen, dass es möglicherweise eine sanfte Landung geben wird, aber sie erwarten auch eine Art Rezession. Es ist eine gemischte Botschaft.“

Ein Befragter machte deutlich, dass er nicht sicher sei, ob er erneut für Biden stimmen würde.

„Ich bin definitiv nicht zufrieden damit, wo Amerika war, als Trump Präsident war. Und ich bin nicht zufrieden damit, wo Amerika steht, jetzt, wo Biden Präsident ist“, sagte ein Afroamerikaner aus Cleveland, obwohl er sagte, er bleibe ein eingetragener Demokrat. „Beide waren bereits jahrelang Präsident und hatten keinerlei gute Ergebnisse. Ich hoffe also, dass es außer diesen beiden noch einen anderen Kandidaten oder eine Alternative gibt, den Sie kennen.“

Woodbury räumte ein, dass der Präsident Schwierigkeiten habe, seine Botschaft zu vermitteln.

„Wenn ich den Präsidenten reden höre, denke ich, dass er viele der richtigen Dinge sagt“, sagte er. „Wenn er über das Emmitt Till-Denkmal spricht, wenn er über die Notwendigkeit spricht, die Geschichte der Schwarzen zu schützen, wenn er über die Auswirkungen von Bidenomics spricht – ich meine, er sagt es, sie hören es einfach nicht.“

Beamte des Democratic National Committee sagen, dass ihre Bemühungen, farbige Wähler zu erreichen, enorm sind, einschließlich des Starts des „Campaign Readiness Project“ vor den Zwischenwahlen im letzten Jahr, das Bootcamps zur Organisierung und Koalitionsbildung umfasst. Darüber hinaus hat der Vorsitzende, Jaime Harrison, persönliche Veranstaltungen durchgeführt, z eine letzte Woche in Mississippium die Leistungen der Biden-Harris-Regierung anzupreisen.

Cornell Belcher, ein erfahrener Meinungsforscher der Demokraten, der an beiden Präsidentschaftskampagnen von Barack Obama gearbeitet hat, sagte, dass es für die Demokraten noch nicht an der Zeit sei, in Panik zu geraten, und dass Biden sich in einer ähnlichen Lage befinde wie Obama im Jahr 2011. Eine Gallup-Umfrage vom August dieses Jahres zeigte, dass Obama in einer schwierigen Lage sei Wettbewerbe mit führenden republikanischen Präsidentschaftskandidaten, darunter Rick Perry und Michele Bachmann. Dieselbe Umfrage zeigte, dass Mitt Romney, der sich 2012 schließlich die Nominierung der Republikaner sichern würde, einen leichten Vorteil gegenüber Obama hatte.

Diese Umfragen hielten nicht stand, weil, wie er sagte, die Botschaft der Demokraten langsam an Bedeutung gewann, weil sie den amerikanischen Wählern ein Narrativ des wirtschaftlichen Erfolgs in Verbindung brachten. „Es ist ein langsames Brennen“, sagte Belcher.

Der demokratische Stratege Chuck Rocha sagte, es brauche mehr als nur Biden oder die DNC, um die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Block zu finanzieren, um zu verstehen, was mit diesen Wählern los sei.

Ein erfahrener demokratischer Meinungsforscher sagte, es sei noch nicht an der Zeit, dass die Demokraten in Panik geraten, und Biden befinde sich in einer ähnlichen Lage wie Obama im Jahr 2011, als eine Gallup-Umfrage zeigte, dass Mitt Romney einen leichten Vorteil gegenüber dem demokratischen Präsidenten hatte. | Charlie Neibergall/AP Foto

„Sie wählen immer noch mit überwältigender Mehrheit die Demokraten, aber es gab definitiv einen Ausrutscher.“

Die Fokusgruppe enthüllte die Herausforderungen, vor denen Biden steht, wenn er die Begeisterung, die er während seiner Präsidentschaftskandidatur vor drei Jahren genossen hatte, wieder entfachen will.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass die Demokraten wirklich hinter mir stehen … oder die Republikaner, wissen Sie?“ sagte ein Befragter aus Los Angeles, der sich als Schwarzer und Latino identifiziert. „Ich denke, als Präsident hat man nur eine begrenzte Macht. Ich meine, es sei denn, Sie sind jemand wie Trump, wo es ihm einfach egal war. Er hat getan, was er tun wollte.“

Dieser Befragte lobte die Wirtschaft der Trump-Ära und verwies auf den Kryptowährungsboom unter dem ehemaligen Präsidenten. Er sagte, er halte sich politisch für „in der Mitte des Weges“, habe sich aber gegenüber Biden verärgert. „Trump ist da reingekommen und hat Dinge verändert“, sagte der Befragte.

Als er auf Trumps rechtliche Probleme und das, was viele als Übernahme weißer nationalistischer Gefühle ansehen, bedrängt wurde, fügte er hinzu: „Wenn Sie Ihre Arbeit erledigen, kann ich das nicht wirklich hassen.“