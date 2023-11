Fantasy Football Woche 9 WR-Rangliste

AJ Brown war in letzter Zeit eine unaufhaltsame Kraft. (Foto von Lee Coleman/Icon Sportswire über Getty Images)

Wie lange wird AJ Brown diese Heizung am Laufen halten? Er hat jetzt sechs Spiele in Folge mit mehr als 125 Yards absolviert. Außerdem hat er in den letzten drei Spielen drei Touchdowns erzielt. Ohne Tyreek Hill wäre Brown acht Wochen lang mit Abstand der Top-Fantasy-Wideout des Jahres 2023.

Und zum Nachdenken, die Titanen Ich habe diesen Kerl tatsächlich weggetauscht.

Wird Brown seine historische Serie vor einem harten Divisionsspiel gegen die Dallas Cowboys auf einen Rekord von sieben Spielen ausbauen?

Schauen Sie sich an, wo Brown in unserer WR-Rangliste für Woche 9 landet:

Wer wird Ihrer Meinung nach an der Spitze der Fantasy-WR-Bestenliste der Woche 9 landen?