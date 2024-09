Eine Minute vor Schluss stehen die Atlanta Falcons im Spiel gegen die Philadelphia Eagles mit dem Rücken zur Wand. Dann liefert Quarterback Kirk Cousins ​​eine Meisterleistung ab. Doch den euphorischen Falcons wird der letzte Schritt zum Sieg anschließend noch schwerer gemacht.

Die Atlanta Falcons haben ihr Auswärtsspiel bei den Philadelphia Eagles dank einer klinisch sauberen letzten Offensivserie in der NFL gewonnen. Quarterback Kirk Cousins ​​führte sein Team beim 22:21-Endstand in 55 Sekunden 70 Yards in die Endzone. Die Eagles, vor zwei Jahren Super-Bowl-Teilnehmer, fanden darauf keine Antwort und kassierten im zweiten Saisonspiel ihre erste Niederlage. Auch die Falcons weisen nun eine Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage auf.

Weil die Schiedsrichter das Jubeln des späten Touchdowns als unsportlich werteten und eine Strafe verhängten, mussten die Falcons den Extrapunkt aus 48 statt der üblichen 33 Yards durch die Torpfosten kicken – die Gäste erledigten diese Aufgabe aber ebenfalls. Weil die Verteidigung dann noch einen Pass von Eagles-Quarterback Jalen Hurts abfing, hatten die Gastgeber keine Chance mehr zu reagieren.

In seinem zweiten Spiel für die Falcons gelangen Cousins ​​Pässe für 241 Yards und zwei Touchdowns. „Es war ein Mannschaftssieg“, sagte Cousins. „Ich hatte viel Vertrauen in meine Teamkollegen.“ Er sei zwar noch nicht gut genug gewesen, „aber hoffentlich gibt uns dieser letzte Spielzug einen Schub“, sagte Cousins. Vor seinem Wechsel zu den Falcons spielte er für die Minnesota Vikings, wo ein Achillessehnenriss seine letzte Saison vorzeitig beendete. Atlanta trifft als nächstes auf Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs.