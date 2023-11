Fans zuurder! Zo reageert Werder Bremen op Ultrakritiek!

DeichStube Nieuws

van: Björn Knips

„Gegen Investoren“, „Ik ben een Werderaner“ en meer: ​​De Ultras van de SV Werder Bremen waren een thuiswedstrijd voor Bayer Leverkusen (0:3), het Duitse Investor Plan werd geaccepteerd. © noordfoto

Na de analyse van de bevindingen van investeerders bij SV Werder Bremen hebben we meer Ultra Groups bij onze wedstrijden met Bayer Leverkusen en kritisch commentaar. Auf Nachfrage der DeichStube hat der SVW mittlerweile darauf reagiert.

Bremen – De tijd van de protesten was een oorlog voor een effectief antwoord, niet met het beste resultaat, maar in het licht van enkele ultragroepen van de SV Werder Bremen ben op dezelfde dag als onze thuiswedstrijden met Bayer Leverkusen de hele tijd in het Duits. Meer in der Ostkurve De nieuw ontwikkelde Weserstadions-spandoeken waren Werders jongste Ankündigung, die de Einstieg eines Investors zouden dwingen, zwaar bekritiseerd.

Wegen Investor-Plänen: Ultras kritiek Werder Bremen mit Spruchbändern – so reagiert der Verein

„Schnelles Investorengeld statt creatiever Lösungen? Er is geen groene weg. Ik zou graag een Weerderaner zien!”, wat een geweldige ervaring zou zijn in de Spruchband der Wanderers Bremen (WB). “Hier gingen sterren verloren en gestolen! Welkom Investeerders!”, hier is een banner voor UltrA-Team Bremen (UTB). En de HB-Crew Bremen (HBC) is overal in de stad zichtbaar Ostkurve: “Für einen Investor gegen einen Ausverkauf? Wie zou zich op deze manier willen baden, als ze er niet waren?“ Laten we eens kijken hoe het is aan het einde van de pauze van een halve dag, als de mensen in de kamers in de kamer zijn. Het gekochte Weserstadion stond in Diesem Moment alles is nog niet volledig geregeld, weil felle Fans van de SV Werder Bremen noch mijn Halbzeit-Geschäfte erleden.

dem SV Werder Bremen ist der Protest niet betrokken. “We hebben de kritiek op onze kennis overgenomen”, de inhoud van de club in de DeichStube in één Vereinsstatement met: “Wie over de Mitgliederversammlung heeft gehoord, heeft de gedachten van de Fanszene geleerd in het proces en ook in de richtlijnen voor de Geschäftsfüh berücksichtigt. “Voor je laatste week met Werders President en Aufsichtsratsvorsitzender Hubertus Hess-Grunewald in de Halle an der Hemelinger Straße diese Leitplanken die skizziert volgen: “Wir brauchen einen Partner, der een Werte teilt und sich with ihnen identifiziert. Een partner, een regionaal partnerschap en een duurzame relatie waarbij het belang centraal staat in de betrokkenheid, vooral met onze Werder entwickeln.‘

Trotz Fan-Protest: Warum Werder Bremen nach eigenen Angaben een Investor braucht

Afhankelijk van de financiële situatie, met een negatief vermogen van 17,8 miljoen euro, met een financiële basis (18 miljoen euro) en een landenrelatie (17 miljoen euro), is de club afhankelijk van een extern financieringsprincipe, zodat zij kan investeren in Het. De herziening van het besluitvormingsproces is een strategische partner, die Werder Bremen Bent u een investeerder, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Hubertus Hess-Grunewald en zie ook de observaties van Gerrit Meier en Florian Weißen tijdens de Mitgliederversammlung durchblicken, dit is de volgende beweging in deze geschiedenis en een reflectie in de toekomst. (knie)