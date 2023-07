Die Fans von Man City haben auf die Anhänger von Manchester United zurückgeschlagen, nachdem die Red Devils wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play mit einer Geldstrafe belegt wurden.

Die UEFA-Finanzkontrollbehörde für Klubs hat United mit einer Geldstrafe von 256.744 £ wegen eines „geringfügigen Break-Even-Defizits“ gemäß den FFP-Regeln belegt.

2 United muss eine hohe Gebühr zahlen, um die Geldstrafe zu decken Bildnachweis: AFP

Die Geldbuße bezieht sich darauf, dass United sein Ziel, die Gewinnschwelle bei fußballbezogenen Geschäften zu erreichen, einschließlich Spielertransfers, Löhnen und Sozialsteuern, nicht erreicht.

Während Manchester United seine Enttäuschung über das Urteil zum Ausdruck brachte, bestätigte der Verein seine Unterstützung für FFP im gesamten europäischen Fußball.

In einer Erklärung von United heißt es: „Obwohl Manchester United vom Ergebnis enttäuscht ist, akzeptiert es diese Geldstrafe, weil die UEFA anerkennt, dass es sich um einen geringfügigen technischen Verstoß gegen ihre früheren Regeln zum finanziellen Fairplay handelt.“

„Dies spiegelte eine Änderung in der Art und Weise wider, wie die UEFA die Covid-19-Verluste im Berichtszeitraum 2022 bereinigt hat, was es uns ermöglichte, nur 15 Mio. € (12,8 Mio. £) der 281 Mio. € (240,5 Mio. £) an Umsatzeinbußen aufgrund von zu erfassen Pandemie innerhalb der FFP-Berechnung.

„Nach der Pandemie haben sich die Einnahmen der Vereine deutlich erholt und dürften im laufenden Geschäftsjahr ein Rekordniveau erreichen.

„Der Verein unterstützt weiterhin die Durchsetzung von Regeln zur Förderung des finanziellen Fairplays und der Nachhaltigkeit im nationalen und europäischen Fußball.“

Es wird nicht erwartet, dass sich die Geldbuße auf das Transferbudget des Vereins in diesem Sommer auswirken wird, da die Wechsel von Andre Onana und Rasmus Hojlund noch in der Planung sind.

In der Zwischenzeit nutzen Man City-Fans die sozialen Medien, um sich über ihre Nachbarn lustig zu machen, nachdem Scharen von United-Fans zuvor den Premier-League-Meister wegen seiner eigenen FFP-Vorwürfe kritisiert hatten.

2 Es wurden Fragen zur Finanzaktivität der Stadt gestellt Bildnachweis: Getty

Ein Fan twitterte: „Sie haben bei City beschissen geplaudert, nur um gegen die FFP-Regeln zu verstoßen.

Ein zweiter City-Fan schrieb: „Sie sagten uns, Betrug sei Betrug, oder?“

Ein anderer fügte hinzu: „Verdorbener Carabao Cup in meinen Büchern.“

Verärgerte United-Fans reagierten erstaunt darüber, dass die Red Devils eine Strafe erhalten hatten, während Citys 115 Anklagen in der Premier League noch bevorstanden.

„Wie haben wir eine Geldstrafe bekommen, City aber nicht?“, schrieb ein United-Fan.

„Absoluter Wahnsinn. Was ist mit City?“, sagte ein anderer.

Ein dritter United-Fan twitterte: „Was ist mit dem Haufen auf der anderen Straßenseite, da sehe ich Doppelmoral.“