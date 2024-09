19.09.2024, 11:15 Uhr

Braunschweig. Fans von Hannover 96 wollen am kommenden Samstag in Braunschweig demonstrieren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Braunschweig hervor. Grund dafür sei wohl der geplante Teilausschluss der Gästefans beim anstehenden Derby.





Am gestrigen Donnerstag wurde bekannt, dass Fans von Hannover 96 eine Ansammlung in Braunschweig gemeldet hatten. Eine derartige Anzeige für den 21. September wird derzeit von der Stadt Braunschweig geprüft. Die Polizei steht in engem Kontakt mit der Stadt und wird eine mögliche Ansammlung mit Einsatzkräften begleiten. Das Heimspiel von Eintracht Braunschweig gegen die SpVgg Greuther Fürth findet ebenfalls am Samstag um 13 Uhr statt.

Polizei klärt auf

In derselben Pressemitteilung nahm die Polizei Braunschweig Stellung zu Meldungen, die sich mit dem Thema Gästefan-Ausschluss beschäftigten. Sie stellte klar, dass der Polizei ein Sicherheitskonzept von Eintracht Braunschweig vorgeschlagen und abgelehnt worden sei. Die Ablehnung erfolgte nach einer fachlichen Prüfung. Die Polizei Braunschweig stimmte daraufhin einem verschärften Konzept zu, das auch eine konkrete Reduzierung der Gästefans um 40 Prozent vorsah.

