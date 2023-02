Ja, dat was er een andere foto fout gespot in de Harry Potter reüniespecial nadat het was uitgezonden – maar om helemaal eerlijk te zijn, deze verwarring is heel begrijpelijk omdat het om een ​​identieke tweeling ging.

Oliver Phelpsdie George Weasley speelde in de geliefde filmfranchise, bevestigde dat de HBO Max-special hem ten onrechte identificeerde als zijn tweelingbroer, James Phelps.

“Ik denk dat na al die grappen door de jaren heen iemand besloot wraak te nemen”, schreef hij op Instagram naast een screenshot van de fout. Maar er waren geen harde gevoelens, zoals hij eraan toevoegde: “Het was fantastisch om deel uit te maken van de HP-reünie. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben.”

Krijg ook een kick van de fout, Tom Feltondie schurk Draco Malfidus speelde in de Harry Potter-films, merkte op: “Het was mijn werk. #weaslebee #returntohogwarts.”