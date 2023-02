Supporters van Newcastle zijn verontwaardigd over een alcoholverbod op treinen die hen naar huis brengen na de Carabao Cup-finale tegen Manchester United.

De ploeg van Eddie Howe staat zondag tegenover de Rode Duivels in het Wembley Stadium, met als doel hun eerste grote zilverwerk sinds 1955 in handen te krijgen.

getty Fans van Newcastle mogen na de Carabao Cup-finale geen alcohol drinken in treinen die terugreizen van Wembley

Dinsdagavond kondigde de London North Eastern Railway (LNER) echter aan dat drie treinen die terugrijden naar Newcastle alcoholvrij zouden zijn.

Een dergelijk verbod heeft echter geen gevolgen voor Man United-supporters, aangezien Avanti West Coast-treinen niet dezelfde beslissing nemen.

De tweeten lees: “LNER-diensten tussen Newcastle en London King’s Cross op 25 en 26 februari zullen erg druk zijn.

“Treinen van London King’s Cross naar Newcastle na 19.00 uur op 26 februari zullen droge treinen zijn, wat betekent dat er op deze diensten geen alcohol is toegestaan.”

Fans zijn sindsdien naar sociale media gegaan om hun verontwaardiging te uiten.

Een van hen zei: “Vroeger was het een totale grap dat die diensten naar huis van Londense uitwedstrijden – voetbalfans mogen niet drinken, maar p ****** up vrijgezellenfeesten mogen instappen in York enz. En veroorzaken nog meer overlast voor andere passagiers dan voetbalfans zouden doen.”

Een ander schreef simpelweg: “En het zal nooit werken.”

getty Newcastle streeft ernaar de eerste trofee van de club in meer dan 50 jaar in de wacht te slepen

Terwijl een andere supporter toevoegde: “In plaats van een paar biertjes te drinken, zullen ladingen nu sterke drank meenemen, omdat ze gemakkelijk te vermommen zijn. Eurostar tot Euro 16 waren allemaal ‘droge’ diensten. In plaats van een paar biertjes aan boord te hebben, heb ik uiteindelijk een fles wodka gedaan. Er zijn geen woorden voor de mensen die deze beslissingen nemen.”

Een vierde kwam ook aan het woord: “Zoals velen vind ik dit een slecht oordeel, ondanks de uitleg. Droge treinen worden in veel andere scenario’s niet afgedwongen, bijv. Bezoekers van de racedag in York enz. Het kiezen van een #NUFC Cup-finaledag om draconische maatregelen af ​​te dwingen, is een schande en naar mijn mening verkeerd.

A tweeten van de The Football Supporters’ Association (FSA) bekritiseerde de beslissing en zei: “We zijn al lang tegen droge treinen die gericht zijn op voetbalfans omdat ze gewoon voetbalfans zijn tijdens een dagje uit.

“Deze actie van LNER voor de League Cup-finale zal niet veel bereiken en heeft de stemming onder #NUFC-fans volledig verkeerd begrepen, wat hoe dan ook feestelijk zal zijn.”

LNER reageerde vervolgens op de tweeten zelf en verklaarde: “De beslissing is genomen in samenwerking met de Britse Transportpolitie om onnodig asociaal gedrag, aangewakkerd door alcohol, te voorkomen. We willen dat fans het naar hun zin hebben, maar niet het risico lopen andere klanten of onze collega’s te verwonden.”

“We zullen extra beveiligings- en transportpolitie hebben bij London King’s Cross om onze collega’s te helpen en de capaciteitsniveaus van diensten te beheren om ervoor te zorgen dat iedereen die met ons reist, voor voetbal of niet, veilig op hun bestemming aankomt en geniet van hun reis.”

De FSA bleef ontevreden en antwoordde: “Bedankt voor het antwoord – we blijven echter volledig niet overtuigd door de uitleg. Als je dat zou kunnen terugkoppelen naar het senior management van LNER, dan hebben ze het bij het verkeerde eind.”

