Hayden Panettieres (35) Fans sind beunruhigt. Vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin ein Interview, in dem sie erstmals über den Tod ihres Bruders Jansen (✝28) sprach. Doch viele User im Netz sind der Meinung, sie habe während des Gesprächs verwirrt gewirkt, ihre Augen hätten glasig gewirkt und sie habe Probleme gehabt, sich zu artikulieren. Es wird sogar vermutet, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. „Es sollte ein Gesetz geben, das es verbietet, Interviews zu geben und Videos zu veröffentlichen, in denen eine Person des öffentlichen Lebens offensichtlich unter Drogeneinfluss steht oder einfach nicht gut gelaunt ist. Eine Schande.“schreibt ein Fan unter das Video Instagram. Zwei weitere Anmerkungen: „Arme Hayden. Sie ist offensichtlich nicht nüchtern“ und „Das ist völlige Ausbeutung. Das ist eine Süchtige, die offensichtlich nicht nüchtern ist.“

Zahlreiche Menschen fordern das Magazin auf, das Interview zu löschen, da es der 35-Jährigen nicht gut gehe. Auch Dancing with the Stars-Alumna Peta Murgatroyd (38) schloss sich dem an und meinte, der Clip müsse entfernt werden. Seite Sechs Haydens Sprecherin reagiert auf die besorgten Kommentare zum Interview und erklärt, dass für sie „war sehr emotional, als sie zum ersten Mal über ihren Bruder sprach – und dass es für sie ein langer und anstrengender Tag gewesen sei. Sie war nicht betrunken.“

Hayden hat in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit der Alkohol- und Drogensucht gesprochen, der in ihrer Jugend begann. Wie sie in einem früheren Gespräch mit Menschen beschrieb, dass sie seit ihrem 15. Lebensjahr – sogar vor ihren Auftritten auf dem roten Teppich – Tabletten genommen habe. 2020 machte sie eine Entzugskur in einer stationären Klinik und war danach clean und nüchtern. Ob sie seitdem rückfällig geworden ist, sagte sie in dem neuen Interview nicht. Allerdings sprach die „Nashville“-Darstellerin über die schwere Zeit nach dem Tod ihres Bruders Jansen, die sie nie verwinden werde: „Mein Herz wird gebrochen bleiben. Ich werde nie darüber hinwegkommen. Egal, wie viele Jahre vergehen, ich werde seinen Verlust nie verwinden.“

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Instagram / jrpanettiere Hayden und Jansen Panettiere im Dezember 2020