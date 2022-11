Fans sind geteilter Meinung über Cole & Zanabs „Love Is Blind Cuties“-Clip

In den sozialen Medien waren sich die Fans uneins darüber, welches Mitglied des Paares genau der Clip rechtfertigt.

„Dieser Mann hat seine einzige Chance genutzt, um zur Rechenschaft gezogen zu werden, um sie immer wieder als Lügnerin zu bezeichnen“, schrieb ein Fan. „Erbärmlich.“

In der Zwischenzeit stellte sich ein anderer auf Coles Seite und benutzte einen von Fans gegebenen Spitznamen, um ihn zu unterstützen. „JUSTICE FOR COLESLAW!!!!!“ Sie sagten. „Alle haben ihn umgebracht (hauptsächlich die Mädchen) und das wurde VIEL aus dem Zusammenhang gerissen.“

Wieder andere gingen einen Mittelweg und stellten fest, dass beide während ihrer Amtszeit Fehler gemacht hatten Liebe ist blind Staffel drei. „Cole war ein unreifer Arsch, aber jetzt, wo er alles beobachtet hat, war Zanab gar nicht so unschuldig.“ ein Fan bemerkt. „Kein Wunder, dass sich diese Hochzeitsrede so performativ anfühlte. Sie wusste, dass sie diesem Mann nicht Ja sagen würde, also beschloss sie, bis zum Altar und danach Opfer zu spielen.“

Und einige Zuschauer wiesen sogar darauf hin, wie chaotisch die Show war, weil sie den Clip am Ende des Wiedersehens überhaupt aufgenommen hatten. Zusammen mit einem Meme eines kleinen Mädchens, das vor einem brennenden Haus lächelt, schrieb ein Fan„Die Produzenten, die in der Geschichte der Zanab- und Cole-Süßen am Ende der Wiedervereinigung abreisen.“

