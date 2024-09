Dieses Foto bereitet viel Fans Sorgen.

Voor een paar dagen begon de Champions League in dit nieuwe seizoen. Aanvullende informatie was ook beschikbaar voor de Donnerstag Spiele angesetzt, der FC Barcelona moet AS Monaco bezoeken (1:2). Met de Tribüne dabei: Der ehemalige NBA -Ster Michael Jordan (61). De zomer is schipper daar met signaaljacht over het Mittelmeer. Neem de tijd om het shirt live in het stadion te dragen met een zwarte basispet op het hoofd. Darunter aber sehen Fans der Basketbal -Ikone aber Besorgniserregendes.

Fans maken zich zorgen over Basketball Ikone Jordan!

Als het doel is bereikt, wordt de augen van Michael Jordan enigszins gelbt. Dat zou kunnen helpen bij een gezonde levensstijl. Eén gebruiker ingeschakeld

Als er een gelbsucht-onderzoek is, is het voorafgaande aan de galblaasstoffs-bilirubine in het blut zo hoog. De levens van de getroffenen kunnen onafhankelijk worden geschilderd.

Michael Jordan in Bestform voor zowel de Chicago Bulls Foto: AFP via Getty Images

Sinds die angst gerechtvaardigd is? Eine Quelle gegenüber „ DailyMail.com “: “Mike is er kapot van. Er is genoeg tijd, er is nu veel actie en de beelden zijn in het verleden geweest omdat er veel problemen zijn en ze zijn er nog steeds.”

Dazu gibt er Entwarnung, zei: „Ihm fehlt nichts. Er zijn geen aanwijzingen voor ziekte.”

Michael Jordan half september in Monaco Foto: UEFA via Getty Images

In de Engelse Zeitung die Jordan nahestehende Person zo: „Er zijn de zorgen van de fans geweest en er zijn die zorgen geweest. Het is nog steeds een kwestie van weinige momenten, dus dat is het.”

In 2020 zal Jordan op foto’s verschijnen. De winnaars van de tweede NBA-kampioen en de tweede keer MVP in de documentaireserie „The Last Dance“ (gezegd door de assistent van Michael Jordan en de Chicago Bulls) zullen doorgaan – en zullen blijven schitteren.

Michael Jordanië Foto: MIGUEL MEDINA/AFP

Solche Aufnahmen sollen sich nicht wederholen. Het citaat uit „Daily Mail“: „Als we de volgende dag zouden zien, zou alles anders zijn, er zouden meer komen en zien hoe de volgende dag zal zijn.“