Minneapolis. ‘Purple Rain’ werd 40 jaar lang in de bioscoop geschreven – de romantische muziekfilm schreeuwt als half autobiografisch werk van Prince. De Amerikaanse zangers van 2016 zijn welkom om hun Schauspieldebüt und übernahm die Hauptrolle te tonen. Onder de fans van de muzikanten is de film legendarisch. De film toont het huis, dat ook aanwezig is met onaangeroerde titels van de Prins en authentieke stukken uit hun eigen collectie, en dat nu via de Unterkunftsvermittler Airbnb kan worden gebruikt voor je juwelen.

„Ik zou niets kunnen doen, maar we zouden nog steeds van ons eigen leven kunnen genieten“, schreven Wendy Melvoin en Lisa Coleman, die in de film speelden met Prince, die hoofdrollen speelde en als gasten van de huizen diende. op de Buchungsseite. “De Ort zit boordevol epische herinneringsstukken, die uniek zijn in hun eigen ervaringen in het creatieve werk van Prince als het gaat om ‘Purple Rain’-Ära bieten.”

Ik ben Keller als gast in een van de foto’s van „The Kid“ schlafen. Quelle: Airbnb

Auf lavendelfarbenen Kissen ruhen

De prins is niet in huis, tijdens zijn tijd in de film – ‘The Kid’ – als muzikant en bandleider in huis. Voor de Airbnb-Vermietung wurden eeninige Räume restauriert, anderen in Ausstellungsräume mit Erinnerungsstücken von Prince umgewandelt.

Als de gasten konden genieten van hun herinneringen aan “The Kid”, zouden ze perfect zijn voor een lavendelkleurige kus met een opname van hun eigen opnames nen – einschließlich Nog een moment Demoaufnahmen.

U kunt ook beschikken over een lounge, waar u gitaar kunt spelen, muziek kunt spelen of piano kunt spelen of kunt genieten van de uitvoering van “When Doves Cry”. QR-codes gemeen met bezoekers met opmerkingen van gasten. “Het ‘Purple Rain’ House is een eerbetoon aan een onstuimige geliefde Prins, het tijdloze karakter, het leven dat we daar genieten, en de bleibende Wirkung, die er weer is”, aldus Melvoin en Coleman. “Wij wonen in de huiskamer van de fans en krijgen een kijkje in de wereld waarin we leven. Daar woont de Prins. En zo zijn de bezoekers daar ook, want artiesten en mensen wonen iets verder.”

Nur sieben Dollar pro Person

Das in Princes Heimatstadt Minneapolis gelegen Haus steht voor insgesamt 25 Übernachtungen van 26. Oktober tot 14. Deze maand voor vier gasten voor de nacht om te genieten en US-Dollar voor persoon door te brengen – een plezier met Princes Lieblingszahl.

De film “Purple Rain” en het single-hitalbum maken Prince tot een superster. Het album was het eerste album van de artiesten, de Billboard 200-lijst werd woensdag 24 weken uitgebracht in Folge Verleiben sollte. Nummers van de albums, waaronder „Let’s Go Crazy“, „When Doves Cry“ en „I Would Die 4 U“ waren allemaal hits.

RND/bab