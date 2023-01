Fans jagen nach dem „goldenen Ticket“, um Girona gegen Barcelona spielen zu sehen

Krankenschwestern, Reinigungskräfte und Studenten sind diese Woche auf der Suche nach Tickets für das große Ereignis in der Region am Samstag in die Parks, Seen und historischen Denkmäler Kataloniens gerast: Girona empfängt Barcelona in der LaLiga (Stream LIVE um 10:15 Uhr ET in den USA).

Da die Nachfrage das Angebot für das Spiel im Estadi Montilivi mit einer Kapazität von 13.500 überstieg, hatte Girona eine neuartige Idee, 12 Pässe für ihr erstes Spiel gegen Barca seit 2019 zu verschenken – was erst das fünfte hochkarätige Treffen zwischen den Teams überhaupt ist .

Während Willy Wonka in Roald Dahls Kinderklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“ Schokoriegel verwendete, um die goldenen Eintrittskarten zu verstecken, die dem Träger eine Führung durch seine magische Werkstatt ermöglichten, entschied sich Girona für eine moderne Variante. Eine Reihe kleiner Schatzkisten wurde an bemerkenswerten Orten in verschiedenen Städten und Gemeinden Kataloniens aufgestellt, und Hinweise auf ihren Verbleib tauchten die ganze Woche über auf dem Instagram-Account des Clubs auf.

„Die Idee entstand spontan bei einem Treffen vor ein paar Jahren“, sagte Adam Diaz, Markenmanager von Girona, gegenüber ESPN. „Es ist ein bisschen wie [„Charlie and the Chocolate Factory“] aber wir haben es nirgendwo anders wirklich genommen. Es ist ein bisschen wie die Escape-Room-Idee oder so ähnlich.

„Dieses Jahr haben wir die Tickets in Barcelona, ​​Banyoles, Palamos, Salt und Girona versteckt. Wir haben dann Hinweise durch unsere Instagram-Geschichten gegeben und unsere Follower haben begonnen, nach den Tickets zu suchen. Alle fünf Minuten haben wir weitere Hinweise gegeben, bis die Tickets gefunden wurden.“

Zu den Hinweisen gehören Luftaufnahmen und Drohnenaufnahmen, um den Teilnehmern zu helfen, sich auf den Preis zu konzentrieren. Die Hinweise dieser Woche führten Fans, die aufgefordert werden, die Vereinsfarben zu tragen, zur Kathedrale und zum Parc Ciutadella in Barcelona; zum See in Banyoles; zum Strand in Palamos und dann zurück nach Girona, wo das Spiel am Samstag ausgetragen wird. Versteckte Kameras zeichneten die Fans auf, als sie nach ihrem Preis jagten.

Dies ist das zweite Jahr, in dem Girona gelaufen ist „La Gran Recerca“ („The Big Search“), nach seinem Debüt im Jahr 2019. Der Abstieg in die zweite Liga und die COVID-19-Pandemie verzögerten die Rückkehr des Wettbewerbs, aber sein anfänglicher Erfolg – ​​er gewann Marketingpreise in Spanien – bedeutete, dass er es immer tun würde irgendwann zurückkehren.

Die Anziehungskraft von Barca machte dieses Wochenende zum perfekten Zeitpunkt dafür. Nur 60 Meilen trennen die beiden Städte, und obwohl die Rivalität zwischen den beiden Klubs eher freundschaftlich als feindselig ist, wollen die Fans von Girona sehen, wie ihre Lokalmatadoren Ousmane Dembele, Pedri & Co. auf heimischem Rasen (Stürmerstar Robert Lewandowski bedient die Endspiel einer Drei-Spiele-Sperre).

„Nicht wenige der Teilnehmer schleichen sich von ihrer Arbeit weg, immer noch in ihren Arbeitsuniformen, um nach den Truhen zu suchen“, sagte Diaz. „Zum Beispiel hatten wir diese Woche Krankenschwestern und Reinigungskräfte, die von Girona nach Salt fuhren, um die Tickets zu finden.“

Diaz sagt, es habe noch keine wütenden Auseinandersetzungen zwischen Fans gegeben, die gleichzeitig die Truhen gefunden hatten, obwohl die Anzahl der Leute, die nach den Tickets suchten, Probleme aufwarf.

„Wir haben Leute, die uns erkannt haben und uns gefolgt sind, während wir versucht haben, die Truhe zu verstecken“, sagte er. „Wir müssen bereits darüber nachdenken, wie wir die Schwierigkeit erhöhen können, wenn es darum geht, die Truhen zu verstecken, denn bei so vielen Leuten, die es jetzt verfolgen, werden die Tickets oft etwas mehr als 10 Minuten nachdem wir den ersten Hinweis veröffentlicht haben, gefunden.“

Barcelonas letzte zwei Besuche endeten mit 2:0 und 3:0 Siegen. Girona hofft jedoch diesmal auf eine Überraschung. Der Klub, der sich teilweise im Besitz der City Football Group befindet – Eigentümer von Vereinen auf der ganzen Welt, darunter der Premier League-Meister Manchester City – belegt den 11. Platz in LaLiga und kann sich bereits eines 1: 1-Unentschiedens gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu rühmen diese Saison.

Aber sie müssen mehr tun, als ein paar Hinweise zu lösen, um ihren Weg durch Barcas Verteidigung zu finden; Die Mannschaft von Xavi Hernandez hat in dieser Saison in 17 Ligaspielen nur sechs Gegentore kassiert und dabei 13 Mal ohne Gegentor gespielt. Der allererste Ligasieg gegen Barca wäre also ein Ergebnis, das alle Girona-Fans schätzen werden.