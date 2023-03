Tyson Fury wordt algemeen erkend als de nummer één zwaargewicht in de hedendaagse bokswereld, maar sommige boksfans geloven nog steeds dat hij Oleksandr Usyk ‘ontwijkt’.

De WBC-titelhouder stopte Deontay Wilder twee keer om te winnen en zijn riem te behouden nadat hij eerder Wladimir Klitschko had verslagen om voor het eerst kampioen te worden enkele jaren eerder.

Frank Micelotta/FOX Fury KOd Wilder om hun trilogie te beëindigen

Voorheen was Anthony Joshua de enige andere man die aanspraak maakte op de troon van Fury, maar zijn nederlagen tegen Oleksandr Usyk hebben de zwaargewichtscène opnieuw opgeschud.

Nu is Usyk de WBA-, IBF- en WBO-wereldkampioen zwaargewicht en de man die volgens de meesten de beste kans heeft om Fury te verslaan.

En de eerdere opmerkingen van de Gypsy King over een optreden in 2018 op de Joe Rogan-podcast lijken deze theorie te ondersteunen.

“Ik ben in gevechten geweest waar het totale oorlogen zijn geweest zolang het gevecht duurde, dat wil zeggen het gevecht met Steve Cunningham in 2013”, zei Fury toen hem werd gevraagd om het zwaarste gevecht uit zijn carrière te noemen.

“Ik kom hier zelfverzekerd naar buiten, ren rechtdoor een bovenhandse rechts – naar beneden!

“Ik keek omhoog naar het dak van Madison Square Garden en ik dacht: ‘F*** me, het is nu terug naar de boerderij, jongen, sta op.

“Geloof het of niet, dit gaat vreemd klinken – Cunningham was het zwaarste gevecht dat ik ooit heb gehad in mijn hele carrière, amateur of professional.

“De reden hiervoor was dat hij erg glad was.

“De manier waarop ik Cunningham uitleg – het was als een paling vol olie voor me. Ik kon hem niet vastpinnen.

“Hij was lichtvoetig, hij woog 208 pond of zoiets.

Getty Fury moest van het canvas stijgen om Cunningham in 2013 te verslaan

“Hij was drievoudig cruiserweight-kampioen en stapte toen over naar de zwaargewichten.

“Hij was een gelikte, getalenteerde bokser en ik probeerde hem naar beneden te lopen met mijn grootte en kracht, maar hij overtrof me gewoon.

“Waar ik goed in ben – boksen, bewegen, uitglijden en glijden – kon ik niet doen tegen Steve Cunningham omdat hij sneller was dan ik.

“Het was alsof hij in het algemeen een betere bokser was dan ik. Ik kon niets met hem beginnen, en hij sloeg me omver, ook al was hij zogenaamd een lichte puncher.

Mark Robinson/Matchroom Usyk bezit veel van de eigenschappen die Fury omschreef als lastig aan Cunningham

“Ik liep er recht op af, het kwam van de achterkant van de hal, groot bovenhands rechts, precies op de kin.

“Ik dacht: ‘Dit is het, Amerikaans debuut, ik ben knock-out geslagen. Tyson Fury, sta op en geef hem een ​​schop onder zijn kont.’

“Dus ik stond op, ik ging gewoon rechtdoor naar hem toe, nu niet meer boksen.

‘Misschien loop je voor op punten, maar vroeg of laat krijg ik je te pakken. En dat deed ik, in ronde zeven voelde ik hem zwak worden omdat ik hem terugduwde.

Usyk beschuldigt Fury van ‘zeuren en bukken’

“Nadat hij moe werd, sloeg ik hem met een zwaar lichaamsschot in ronde zeven en hij herstelde niet en toen duwde ik zijn hoofd naar achteren en sloeg hem met een rechterhand volledig knock-out.

“Dat was de enige keer in zijn carrière dat hij werd uitgeschakeld, tot op de dag van vandaag.

“Ik ga geen excuses verzinnen, Steve Cunningham was een betere bokser dan ik.”

Fury en Usyk zijn nu in vergevorderde onderhandelingen en proberen een gevecht voor 29 april in het Wembley Stadium af te ronden, maar sommige fans blijven twijfelen of het zal gebeuren en wijzen op Fury’s oude opmerkingen over Cunningham als reden waarom.

Met de vingers gekruist wordt alles opgelost en volgende maand wordt een onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht gekroond.

