Cristiano Ronaldo, einer der berühmtesten Fußballer der Welt, befindet sich derzeit im Iran und erlebt einen Empfang, der seinesgleichen sucht.

Teheran – Der 38-jährige Portugiese kam mit seinem saudi-arabischen Klub Al-Nassr in der iranischen Hauptstadt Teheran an und sorgte für Aufsehen. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe und Ereignisse rund um Ronaldos Aufenthalt im Iran.

Cristiana Ronaldo verdient in Saudi-Arabien 200 Millionen Euro im Jahr. © IMAGO/Mutsu Kawamori

Ankunft in Teheran und Scharen von Fans im Hotel

Ronaldo landete am Montag im Iran und wurde bei seiner Ankunft am Flughafen Imam Khomeini in Teheran mit einem traditionellen persischen Teppich geehrt. Dem Mannschaftsbus von Al-Nassr folgten iranische Fans, die den Superstar und seine Teamkollegen begeistert begrüßten.

Nach seiner Ankunft strömten Hunderte Fans in Ronaldos Hotel, den Espinas Palace in Teheran. Die Lobby des Luxushotels wurde sogar mit „Ronaldo, Ronaldo“-Rufen gestürmt. Fotos zeigten Scharen von Fans rund um den Hotelkomplex. Ronaldo selbst wurde von Sicherheitsleuten in sein Zimmer begleitet, gefolgt vom Rest des Al-Nassr-Teams und seinen Mitarbeitern. Eine ganze Etage des Hotels war für die Al-Nassr-Party reserviert, eine Suite war speziell für Ronaldo reserviert.

Hintergrund von Cristiano Ronaldos Besuch im Iran

Ronaldo ist im Iran, um mit seinem Klub Al-Nassr in der asiatischen Champions League gegen Teherans Spitzenklub Persepolis anzutreten. Das Spiel wird jedoch ohne Zuschauer stattfinden. Dies steht im Zusammenhang mit einer gegen Persepolis verhängten Stadionsperre für ein Spiel aufgrund eines Social-Media-Beitrags.

Die Al-Nassr-Gruppe erhielt spezielle SIM-Karten, die ihnen während ihres Aufenthalts einen uneingeschränkten Zugang zum Internet ermöglichen. Dies ist für iranische Bürger nicht möglich, da Tausende von Websites sowie alle globalen Nachrichtendienste und sozialen Medien blockiert sind.

Cristiano Ronaldos Aufenthalt im Iran zeigt einmal mehr, wie wichtig Fußball und insbesondere Superstars wie Ronaldo in der Welt sind. Trotz politischer und sozialer Unterschiede bringt Sport Menschen zusammen und schafft unvergessliche Momente.