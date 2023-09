Am 14. Dezember 2020, dem Tag, an dem Präsidentschaftswähler im ganzen Land zusammenkommen und ihre Stimmen abgeben mussten, um damit Joe Bidens Sieg zu bestätigen, beriefen Dutzende von Trump-Verbündeten in sieben Bundesstaaten, in denen Biden der offizielle Sieger war, ihre eigenen Scheinwahlzeremonien ein und unterzeichneten Petitionen, in denen behauptet wird, legitime Präsidentschaftswähler zu sein, und diese anschließend dem Kongress vorgelegt werden.

Obwohl Trumps Wahlkampfbeamte darauf bestanden, dass diese Schritte darauf abzielten, Trumps Chancen auf einen Sieg im laufenden Rechtsstreit zu wahren, wurden die „duellierenden“ Kandidaten zu einem zentralen Rädchen in Trumps Bemühungen, die Wahl am 6. Januar 2021 zu untergraben, als er Druck auf den damaligen Vizepräsidenten ausübte , Mike Pence, die Legitimität der falschen Listen anzuerkennen und die Wahlergebnisse für umstritten zu erklären.

Shawn Still, Cathleen Latham und David Shafer – der frühere Vorsitzende der Georgia Republican Party – gehörten zu den Trump-Verbündeten, die die falschen Dokumente in Georgia unterzeichnet hatten, und sie wurden wegen einer weitreichenden Verschwörung angeklagt, die darauf abzielte, die Wahlen 2020 in Georgia zu untergraben . Ihnen werden außerdem falsche Angaben, Urkundenfälschung und andere damit zusammenhängende Vorwürfe vorgeworfen.

In jüngsten Gerichtsakten haben alle drei argumentiert, dass sie glaubten, Trumps Befehl zu befolgen, als sie die falschen Dokumente unterzeichneten, und verwiesen auf die Tatsache, dass Trump zu ihrem Treffen am 14. Dezember einen Wahlkampfanwalt geschickt hatte, der sie dazu drängte, die Dokumente zu unterzeichnen, um Trumps Dokumente zu behalten Wahlhoffnungen leben. Dieser Anwalt, Ray Smith, wird ebenfalls wegen der mutmaßlichen Verschwörung angeklagt.

Die falschen Wähler in Georgia versuchen, ihre Strafverfahren vor ein Bundesgericht zu bringen, wo sie versuchen könnten, zu argumentieren, dass sie vor den Anklagen des Staates immun seien. Im Mittelpunkt ihrer Argumentation steht die Behauptung, sie hätten auf Trumps Geheiß gehandelt – und seien deshalb zu Anhängseln der Bundesregierung geworden. Das Bundesgesetz erlaubt denjenigen, die als „Bundesbeamte“ fungieren, ihre Fälle an ein Bundesgericht weiterzuleiten, wenn ihnen Handlungen vorgeworfen werden, die mit ihrer offiziellen Verantwortung in Zusammenhang stehen.

Zwei weitere – der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows und der ehemalige Beamte des Justizministeriums Jeffrey Clark – haben ebenfalls versucht, ihre Fälle an ein Bundesgericht zu verlegen. Meadows hat ebenfalls versucht, Trump einen Teil der Verantwortung für seine Entscheidungen zuzuschreiben.

Als Antwort auf Stills Akte ging Willis jedoch schonungslos mit seiner Argumentation um und behauptete, dass es keine plausible Möglichkeit gebe, dass er oder seine falschen Wählerkollegen bei der Unterzeichnung der Wahlurkunden als Bundesbeamte gehandelt hätten. Sie bemerkte vielmehr, dass er zugegeben habe, auf Anraten von Trumps persönlichem Anwalt gehandelt zu haben, um Trumps politische Kandidatur voranzutreiben – und nicht auf Anraten eines Bundesbeamten, der eine Bundesfunktion fördern wollte.

„Sein quälender Versuch, sich jetzt als offizieller Bundeswähler zu tarnen, lässt sich nicht mit seiner eidesstattlichen Aussage in Einklang bringen und lässt dieses Gericht keine Grundlage für die Schlussfolgerung, dass er als Bundesbeamter gehandelt hat“, schrieb Willis.

„Die Tatsache, dass er und die anderen betrügerischen Wähler vorgaben, ordnungsgemäß gewählte und qualifizierte Präsidentschaftswähler zu sein, verleiht keinerlei Bundesbeamtenstatus und keine Bundesklage, die durch Immunität geschützt werden könnte“, fuhr sie fort. „Die Aktivitäten, bei denen er mit dem damaligen Präsidenten Trump konspirierte, waren alle ‚inoffizielle‘ Aktivitäten im Zusammenhang mit Wahlrechtsstreitigkeiten und Trumps Bemühungen, für eine zweite Amtszeit im Amt zu bleiben, und es gibt keine bundesweit geschützte Autorität für einen Präsidenten oder jemanden, der in seinem Namen handelt.“ Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Präsidentschaftswahl gemäß der Verfassung oder dem Bundesgesetz ergreifen.“

Willis wies insbesondere auch Stills Versuche zurück, zu behaupten, er habe auf Anraten von Trumps Anwälten gehandelt. Sie stellt fest, dass sogenannte „Advice of Counsel“-Verteidigungen in Georgia normalerweise nicht anerkannt werden – insbesondere dann, wenn „die Person, die sie geltend macht, sich auf den Rat eines Anwalts verlässt, der eine andere Person vertritt“.