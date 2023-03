Fanatici gaan NHL-uniformen leveren ter vervanging van Adidas

Fanatici zullen vervangen Adidas als de officiële uniformleverancier voor de National Hockey League vanaf het seizoen 2024-2025, maakte de competitie dinsdag bekend.

De 10-jarige overeenkomst markeert een verdieping van de relatie van het bedrijf met de NHL en de eerste keer dat Fanatics-branding zal verschijnen op officiële spelersuniformen in professionele sporten. De voorwaarden van de deal waren niet onmiddellijk beschikbaar.

“Dit is een baanbrekend moment in de geschiedenis van Fanatics en een bewijs van de hands-on samenwerkingsrelatie met de NHL die we in de loop der jaren hebben opgebouwd”, aldus Michael Rubin, oprichter en CEO van Fanatics in een verklaring.

Fanatics beheert de e-commercesite van de NHL met meer dan 90 miljoen klanten wereldwijd. Sinds 2018 produceert het bedrijf naast alle hoofddeksels voor spelers en coaches ook de prestatie- en trainingskleding van de competitie.

Daarnaast heeft Fanatics langdurige relaties met meer dan 80 huidige en voormalige hockeysterren via de afdeling memorabilia en verzamelobjecten.

“Fanatics is marktleider in de sportindustrie en met zijn bewezen staat van dienst op het gebied van e-commerce en retailactiviteiten… moeten onze spelers en fans uitkijken naar wat Fanatics zal brengen voor de beste tenues in alle sporten”, aldus NHL-commissaris Gary Bettman in een verklaring.

De competitie bracht kledingbedrijven in juli op de hoogte dat de jerseyrechten weer in het spel waren nadat Adidas had aangekondigd dat het aan het einde van zijn zevenjarige contract geen verlenging zou zoeken.

Adidas nam vanaf het seizoen 2017-2018 de rechten over van Reebok. Die deal was volgens ESPN naar schatting $ 70 miljoen per jaar waard.

Fanatics zei dinsdag dat het de nieuwe NHL-uniformen in Canada zal produceren in dezelfde fabriek die de afgelopen drie decennia de NHL-uniformen op het ijs heeft gemaakt. In de komende 18 maanden, zei het bedrijf, zal het teams bouwen en middelen uitbreiden ter voorbereiding op de uitrol.

Fanatics zei dat het onmiddellijk zal gaan werken met alle 32 clubs, materiaalbeheerders en spelers.

“Alles wat we als bedrijf doen, verlegt de grenzen om meer betrokken ervaringen en revolutionaire producten te creëren voor fans, atleten en partners, en ik kan niet wachten om ons merk voor het eerst op officiële on-ice-uniformen te zien”, zei Inwrijven.