Family Karma: Alle Fotos von Vishals atemberaubender Hochzeit

Die Sterne von Familienkarma sicher wissen, wie man eine Hochzeit schmeißt.

Die dritte Staffel der Bravo-Serie startete mit Beginn von Vishal Parvani und Richa Sadana’s Hochzeitswochenende in Cancún, Mexiko. Und obwohl es mehrere Monate her ist, seit das Paar im Januar offiziell den Bund fürs Leben geschlossen hat, konnten die Fans ihren großen Tag in der Folge der Serie vom 13. November sehen, und E! News hat einen exklusiven Einblick in die Hochzeitsfeierlichkeiten der Stars.

Während viele Aspekte ihrer Hochzeit der indischen Tradition folgten – von Richas rotem Brautensemble bis hin zur Zeremonie selbst – entschied sich das Paar dafür, den traditionellen Baraat-Eingang nicht zu integrieren, bei dem der Bräutigam auf einem Pferd oder Elefanten am Veranstaltungsort ankommt. Vielmehr nutzten sie die tropische Lage und hatten ihren großen Auftritt auf zwei Booten.

Was den Empfang betrifft, wechselten Richa und Vishal ihr Aussehen und zogen ein modernes weißes Hochzeitskleid bzw. einen Smoking an. Die Besetzung von Familienkarma tauchte auch stilvoll auf, um dem glücklichen Paar zu helfen, seine Hochzeit zu feiern.