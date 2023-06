SAN DIEGO (AP) – Verwandte eines verstorbenen schwarzen Geschäftsmannes, der zur Popularisierung von Juneteenth in San Diego beigetragen hat, verklagen einen Friedhof, nachdem seine sterblichen Überreste auf dem Grab der Familie als vermisst gemeldet wurden.

Greenwood Memorial Park and Mortuary teilte der Familie mit, dass sich Sidney Coopers Leiche und Sarg nicht auf dem Grundstück befanden, auf dem er vor mehr als zwei Jahrzehnten hätte begraben werden sollen. Das Friedhofspersonal stellte fest, dass es leer war, als sie sich darauf vorbereiteten, Coopers Frau Thelma zu beerdigen, die im März starb.

Die Mitarbeiter sagten, sie wüssten nicht, wo sich Coopers sterbliche Überreste befinden, sagte ihre Tochter Lana Cooper-Jones gegenüber der San Diego Union-Tribune.

„Ich war absolut verzweifelt“, sagte Cooper-Jones am Freitag über den Moment, als sie erfuhr, dass die Leiche ihres Vaters verschwunden war. „Es war, als hätte ich wieder meinen Vater und meine Mutter verloren.“

Greenwood sagte, man arbeite daran, das Problem zu beheben.

„Während die Unterbringung des geliebten Menschen dieser Familie vor über 20 Jahren unter früherem Eigentum und unter früherer Verwaltung erfolgte, haben wir kürzlich ein Problem mit der Unterbringung festgestellt und arbeiten fleißig daran, die Unterbringung des geliebten Menschen zu bestätigen“, heißt es in einer Erklärung des Friedhofs. „Unsere Hoffnung ist es, die Lieben so schnell wie möglich wie beabsichtigt wieder zusammenzuführen.“

Mit der am Freitag eingereichten Klage soll der Friedhof gezwungen werden, die sterblichen Überreste des Patriarchen zu finden und den Kindern Schadenersatz zu leisten. Die Gerichtsakte sollte mit dem Juneteenth Freedom Festival der Cooper Family Foundation am Samstag im Memorial Park in San Diego zusammenfallen.

Cooper, der 71 Jahre alt war, als er 2001 starb, warb jahrzehntelang für Juneteenth in seiner inoffiziellen und liebevollen Rolle als „Bürgermeister der Imperial Avenue“, in deren Nähe sich Geschäfte befanden, darunter ein Friseursalon und ein Obst- und Gemüseladen.

Die Feierlichkeiten zum 19. Juni der Familie wuchsen von kleinen Veranstaltungen auf dem Parkplatz von Coopers Laden bis hin zu größeren Zusammenkünften in einem Stadtpark.

Nach seinem Tod gründete die Familie die Stiftung, um sein Erbe weiterzuführen und das Fest des 19. Juni zu feiern. Der Feiertag 19. Juni markiert den Tag im Jahr 1865, an dem die Nachricht von der Emanzipationsproklamation endlich den letzten Sklavenhalter in Galveston, Texas, erreichte, mehr als zwei Jahre nachdem Präsident Abraham Lincoln den Befehl zur Freilassung versklavter Schwarzer unterzeichnet hatte.

Cooper-Jones erzählte der Union Tribune, dass sie nach dem Tod ihres Vaters einen Gottesdienst abgehalten hätten, aber nicht miterlebt hätten, wie sein Sarg in die Erde gelassen wurde.

Nach Angaben der Familie und der Anwälte sagten Friedhofsbeamte, sie hätten möglicherweise eine Idee, wo sein Sarg begraben sei. Nach Angaben der Anwälte der Familie entdeckte eine Untergrundsonde das Vorhandensein eines Sarges auf einem anderen Grundstück, das eigentlich leer sein sollte. Die Familie möchte, dass die Leiche exhumiert und die DNA getestet wird.

Die Associated Press

